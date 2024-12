Almeida, sobre la "maniobra desesperada" del fiscal general: "Da una idea de su catadura moral y ética"

"Maroto ha mentido y cuando uno miente, es que tiene algo que ocultar". Así de tajante ha valorado José Luis Martínez-Almeida las últimas revelaciones que han salpicado a Reyes Maroto en el marco de la investigación por corrupción que involucra a ministros y altos cargos del PSOE. "Si quiere despejar dudas, que diga cuántas veces ha estado Aldama en su despacho mientras ella era ministra, porque sabemos también que en su sala de reuniones estuvo reunido junto a Koldo con los empresarios de la trama de hidrocarburos", ha instado este jueves el alcalde de Madrid a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, durante una entrevista en La Noche de Dieter, de esRadio.

Según Maroto, ayer Aldama mentía al señalarla directamente en su declaración ante el Supremo, pero este jueves El Confidencial publicaba varias conversaciones de WhatsApp entre ambos, precisamente cuando la socialista era ministra de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno de Sánchez. "Buenos días Victor y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio", escribía Maroto en uno de los mensajes. Un tono que, para Almeida, prueba que "ahí hay un ámbito de familiaridad" que pone en evidencia una "relación continuada" entre los implicados.

En relación con la querella interpuesta por el PSOE contra él, Almeida ha vuelto a expresar —hasta "con deseo"— total disposición a defender sus acusaciones contra el partido. Frente a esto, el alcalde se ha mostrado desafiante y hasta irónico: "Estoy deseando que me presenten la denuncia, porque estoy deseando explicar por qué el PSOE es una trama de corrupción", ha dicho con firmeza, para luego añadir que incluso "le pediría al juez que me reservara no una o dos horas, sino tres días, porque me resultaría imposible en menos explicarle toda la trama".

El alcalde de la capital también ha abordado los nuevos informes de la UCO que han destapado conversaciones entre Juan Lobato, hasta hace poco líder del PSOE en la Comunidad, y David del Campo, director del gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid. En ellos, del Campo le transmite a Lobato que desde Moncloa y Ferraz quieren "el máximo ruido y jaleo" en la capital para desviar la atención de la situación en Cataluña y la falta de presupuestos, a lo que Lobato, por su parte, responde afirmando: "Yes".

"Para ellos Madrid siempre ha sido una cortina de humo y una operación de distracción para tapar sus propias vergüenzas. La versión oficial de la amnistía es que están francamente orgullosos y ahora sabemos que eran conscientes de la indignidad que suponía", ha defendido Almeida, subrayando la necesidad que tiene el PSOE de "disparar fuegos artificiales" contra la Comunidad de Madrid y especialmente contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

No ha sido menos duro Almeida con los mensajes de Lobato y del Campo —al que Almeida ha definido como "la correa de instrucción entre Ferraz y el grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid"— sobre la filtración del correo del novio de Ayuso, en los que Lobato asegura que "Pilar quiere que yo saque el email de la Fiscalía que no ha salido", ante lo que del Campo le responde: "No lo hagas". Para el alcalde, estos mensajes son prueba de una "operación de cloacas del Estado" diseñada para acabar con cualquier ápice de oposición.

"¿Qué revela esto?", se ha preguntado Almeida. "Que estamos ante un Gobierno que es capaz de utilizar todos los resortes institucionales para acabar con un adversario político y que había personas del partido socialista que asistían atónitas a que dentro de su propio partido se utilizasen medios que cabe calificar, sin duda, de delictivos", respondía, acusando a Sánchez de instrumentalizar la justicia para sus intereses.

Precisamente Almeida ha sido rotundo al referirse al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha señalado como una pieza clave en la estrategia que, a su juicio, se orquesta desde Moncloa. "Es increíble que esos mensajes estén en el móvil de la fiscal jefe de Madrid", ha afirmado, en alusión a las recientes informaciones que revelan que el fiscal eliminó los mensajes de su teléfono móvil en plenas investigaciones. Para el alcalde de Madrid, este hecho no hace más que demostrar la "catadura moral y ética" de García Ortiz, quien, según Almeida, "no puede seguir ni un minuto más en el cargo". "Mientras Sánchez siga siendo presidente, seguirá haciendo esa función" porque "el centro de la operación no está en la Fiscalía Superior del Estado, sino en el Palacio de la Moncloa", ha concluido para esRadio.