Ayuso tilda de "cobarde" a Sánchez tras el informe de la UCO y Lobato descarta su imputación: "La mía desde luego no"

El exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que él "más transparente no puede ser" acerca del email que contenía los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que llegó a sus manos a través de Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, quien era a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y que hoy ocupa el puesto de Lobato al frente del partido en Madrid. Y ha descartado que le imputen en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, después de que este jueves se haya revelado el contenido de sus conversaciones aquellos días de marzo. "La mía, desde luego, no", lanzó Lobato al ser preguntado por ello.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió un informe al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye esta causa por las filtraciones del correo con los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en el que revela la coordinación que existió entre Moncloa y Ferraz para explotar dicha filtración.

Dicho informe de 32 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital después de que el magistrado levantara su secreto, contiene entre otros el análisis del teléfono móvil de Lobato, quien voluntariamente lo entregó cuando fue a declarar como testigo al Alto Tribunal hace unas semanas.

"Los días 13 y 14 de marzo distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional, están al tanto de las informaciones que se publican sobre el 'novio' de la Presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, intentando coordinar actuaciones en ese sentido", contextualiza la UCO. Esto se observa en el chat que comparte Lobato con el director del Gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, David Del Campo, y la diputada autonómica Marta Bernardo. "En éste refiere que le ha llamado 'Santos' (se refiere al secretario de Organización del PSOE y Diputado, Santos Cerdán León), para informarle e indicarle que el presidente del Gobierno va a pedir al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, '[...] que dimita Ayuso' y que lo pidan ellos también".

La UCO reproduce ese mensaje de Lobato: "A ver, un tema. Me llama Santos. Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y que lo pidamos nosotros también". El informe prosigue indicando que el día siguiente Del Campo envía a Lobato un nuevo mensaje que clarifica "las intenciones existentes desde otros estamentos de su propio partido político", dándole a entender a Lobato "que debe mantenerse al margen de esos propósitos".

Ese mensaje decía: "Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP.... Y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM". La respuesta de Lobato es un "yes".

Una vez revelado el informe de la UCO Isabel Díaz Ayuso ha señalado que "cada vez salen más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado, que controla Sánchez, contra una adversaria política". La presidenta madrileña ha valorado a través de X, antes Twitter, todas las informaciones que a este respecto se han publicado. Entre ellas también está lo relativo al teléfono del fiscal general: la UCO ha descubierto que todos los mensajes en el periodo investigado [del 8 al 14 de marzo] han sido borrados "Eso es inadmisible. Sánchez es un cobarde", ha escrito también Ayuso.

La UCO establece una relación de cinco personas que tendrían conocimiento de ese correo antes de que fuera publicado en los medios de comunicación. Pilar Sánchez Acera; el ya exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato; el actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín (antes director de comunicación del PSOE); el que era secretario de Estado de Comunicación en esas fechas, Francesc Vallés; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada. El día antes de mandarle a Lobato el correo íntegro de González Amador, Sánchez Acera le trasladó la indicación de Francesc Vallés de que estuviera en "guardia permanente" porque el caso del novio de Ayuso iba a ir "a más".

Al día siguiente, ya cuando Sánchez Acera le remite el email del abogado del novio de la presidenta, Lobato comunica en el chat que comparte con David del Campo y Marta Bernardo lo siguiente: "Y Pilar quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido (en los medios) pero que lo saque yo… No puede ser". Esto llama la atención de los agentes de la UCO: "Llama la atención que mencione directamente a Fiscalía y no a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua".

Del Campo le responde: "No lo hagas". Y le informa de que Vallés, Antolín y Espadas le han escrito por este mismo motivo. "Estos tres también me han escrito con lo mismo".