El PP de Ayuso: "Pedro Sánchez es un dictador que utiliza el aparato del Estado contra una rival política"

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, convocó a los medios de comunicación de forma sorpresiva en la Asamblea. "Hará declaraciones a las 19.00 horas en el punto de banderas" de la Cámara autonómica, informaron desde su equipo de prensa a las 18:48. El motivo, el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dos son los titulares que ha dejado ese informe de la UCO de 32 páginas y al que ha tenido acceso Libertad Digital una vez que el magistrado que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha levantado el secreto que pesaba sobre él: por un lado, que García Ortiz borró todos los mensajes enviados y recibidos en su teléfono durante el periodo investigado [ "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el período analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024"]; por otro, que Ferraz y Moncloa se coordinaron para explotar al máximo la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña. Esto último la UCO lo acredita después de revisar el móvil del exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien lo entregó en el Supremo tras acudir a declarar como testigo hace unas semanas.

Ante la gravedad de lo que arroja esta investigación de la Guardia Civil, Carlos Díaz Pache ha exigido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. "Pedro Sánchez es un dictador que no respeta no solo los límites de su cargo, sino la base misma del Estado de derecho". Y es que "hoy se demuestra que utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política".

Pedro Sánchez es un dictador que utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política, y debe dimitir. pic.twitter.com/BJQc9AvOnl — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) December 19, 2024

"Pedro Sánchez es un abusón y un cobarde que se ha escondido detrás de Juan Lobato, que es muy obediente para atacar de manera repugnante a una rival política utilizando datos privados, datos reservados de un particular, para conseguir sus fines políticos", añadió el portavoz parlamentario de los populares madrileños. "No sé qué más tiene que pasar y cuánto más pretende que aguantemos", lamentó Pache para quien "la Moncloa, el Gobierno central y el PSOE conforman una organización criminal que está destinada solo a su supervivencia política, seguramente ya para el horizonte judicial que les espera".

"Cada vez salen más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado, que controla Sánchez, contra una adversaria política. Eso es inadmisible. Sánchez es un cobarde", escribió por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales.

La UCO establece una relación de cinco personas que habrían tenido conocimiento del correo que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso remite al fiscal Julián Salto antes de que fuera publicado en los medios de comunicación. Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ahora sustituto de Lobato al frente del PSOE en Madrid; el ya exlíder del PSOE-M, Juan Lobato; el actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín (antes director de comunicación del PSOE); el que era secretario de Estado de Comunicación en esas fechas, Francesc Vallés; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada. El día antes de mandarle a Lobato el correo íntegro de González Amador, Sánchez Acera le trasladó la indicación de Francesc Vallés de que estuviera en "guardia permanente" porque el caso del novio de Ayuso iba a ir "a más".

Al día siguiente, ya cuando Sánchez Acera le remite el email del abogado del novio de la presidenta, Lobato comunica en el chat que comparte con el director del Gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, David Del Campo, y la diputada autonómica Marta Bernardo lo siguiente: "Y Pilar quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido (en los medios) pero que lo saque yo… No puede ser". Esto llama la atención de los agentes de la UCO: "Llama la atención que mencione directamente a Fiscalía y no a cualquier otro potencial interviniente o utilizase una terminología más ambigua".

Del Campo le responde: "No lo hagas". Y le informa de que Vallés, Antolín y Espadas le han escrito por este mismo motivo. "Estos tres también me han escrito con lo mismo".