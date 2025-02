El PP de Ayuso llamará a Pedro Sánchez a la 'Comisión Begoña' de la Asamblea

El PP de Isabel Díaz Ayuso llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer a la comisión de investigación de la Asamblea que trata de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid a su esposa, Begoña Gómez.

Lo ha adelantado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces asumiendo, a continuación, que saben que "no" va a acudir a la Cámara de Vallecas. "Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas: no respeta al Senado, donde lleva meses sin acudir; no respeta el Congreso; no respeta las ruedas de prensa con preguntas así que entendemos que tampoco va a respetar una Asamblea legislativa en un alarde más de su cobardía política".

La próxima sesión que acogerá esta comisión de investigación será esta semana, el día 12 de marzo, y estará dedicada a las empresas que colaboraron con Begoña Gómez. Tras las bajas de Juan Carlos Barrabés, impulsor de la cátedra, y de Juan Abril, CEO de Indra, entre otros, comparecerán las siguientes personas: Isabel García-Lomas Drake, en calidad de responsable de contratación de Barrabés.biz y Profesora del Máster Dirección de Fundraising público y privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL) impartido en la Universidad Complutense de Madrid; Amado Ramos Guillén, en calidad de Responsable de Indra Business Consulting; y Jose Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group.

Así las cosas, la citación al presidente del Gobierno está prevista para la última sesión, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero. "Sabemos que no va a venir" y "es una pena porque es la persona que más sabe de este tema porque la cátedra nace en su mesa de la Moncloa para vergüenza de la universidad pública", señaló Pache.

Aunque a estas alturas, "no nos sorprende que Pedro Sánchez le haya montado una cátedra a su mujer cuando ha sido capaz de urdir una operación de estado contra una rival política, involucrando al fiscal general del Estado. Son una mafia y deben irse. Si no, el daño que están haciendo a nuestras instituciones será irreparable", afirmó el portavoz popular después de que haya trascendido el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el que se acredita que Álvaro García Ortiz borró sus mensajes de whatsapp "hasta en dos ocasiones" el pasado 16 de octubre, día en el que la Sala Segunda decidió abrir causa contra él por un presunto delito de revelación se secretos que afectan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El PP ya había incluido el nombre del presidente del Gobierno en su listado de posibles comparecientes pero, tal y como avanzó en su día, la decisión final la tomaría una vez que la comisión se fuera desarrollando. Esto no le valía Vox, que exigía desde hace días su citación.

El pasado viernes, de hecho, volvieron arremeter contra los populares por este motivo y por haber aceptado las excusas de Barrabés o Abril para no acudir a la próxima sesión. Es más, desde Vox acusaron les acusaron de haber elaborado un plan de trabajo "diseñado en Génova, con el visto bueno de Moncloa".

Ahora, se apuntan este tanto. "Sin Vox, el Partido Popular no hubiese llamado a Sánchez a declarar", afirmó su diputada Ana Cuartero, a la vez que denunció que la Mesa de la Asamblea se haya negado a emitir un informe jurídico sobre la viabilidad de la citación de Pedro Sánchez, a pesar de haberlo solicitado desde el inicio de la Comisión. La diputada insistió en que este informe es "clave" para esclarecer las implicaciones legales que conllevaría una negativa del presidente a comparecer por lo que lo han vuelto a solicitar.