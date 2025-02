El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha encontrado una nueva prioridad en Madrid: que los caballos de las patrullas policiales que recorren El Retiro lleven pañales. La iniciativa, que se debatirá en el pleno de la Junta Municipal del distrito este martes, pretende evitar que los excrementos de los animales caigan al suelo, con el argumento de que así se mejoraría la higiene y la imagen del parque.

Según los socialistas, la propuesta se basa en el éxito de otras ciudades donde se han aplicado sistemas similares. La moción insta al Ayuntamiento a estudiar la viabilidad de implementar este método en la capital.

Una solución para un problema inexistente

Aunque ni madrileños, ni visitantes, "ni nadie", parecen haber pedido soluciones al respecto —han asegurado desde el equipo de José Luis Martínez-Almeida—, los socialistas han afirmado que la medida evitaría "hedores, mala imagen e insalubridad", sin aportar datos sobre el impacto real de este supuesto problema en el principal parque de la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha calificado la propuesta como una "anécdota" y ha señalado que la izquierda parece no tener otras preocupaciones en la capital. "Si no tiene ninguna otra crítica más allá de esto, es la prueba de que Madrid va extraordinariamente bien", ha ironizado. Además, ha añadido: "Que la aportación del Partido Socialista sea que los caballos lleven pañales creo que pone de manifiesto cuál es su proyecto y su discurso".

A pesar de lo insólito de la sugerencia, Carabante ha asegurado que el Ayuntamiento estudiará la idea con los servicios de limpieza, porque "al final de lo que se trata es de una propuesta para que no tenga que trabajar el personal de limpieza recogiendo los excrementos de los caballos", aunque ha dejado claro que el verdadero problema no parece ser la suciedad en el parque, sino la falta de iniciativas útiles por parte de la oposición. "Que la izquierda no se entretenga con este tipo de anécdotas, sino que se entretenga de verdad en los asuntos importantes para los madrileños", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido durante la mañana de hoy la medida de su equipo, crítica con el hecho de que Carabante se haya centrado en la "anécdota" en lugar de atender "propuestas de calado" como esta. Maroto ha insistido en que la iniciativa busca garantizar que el parque se mantenga en las "mejores condiciones" para los vecinos y ha reprochado al delegado del PP que ignore este tipo cuestiones "importantes" en los plenos, entre las que ha mencionado también la "tala masiva" de árboles por la Línea 11 de Metro.

Esta tarde, a las 17.00 horas, se debatirá la moción en la Junta Municipal de Retiro, donde se verá si la propuesta obtiene algún respaldo o si, como todo apunta, quedará en el anecdotario de la política municipal.