Ayuso exige explicaciones a Sánchez sobre la "trama sórdida": "La estudiante de odontología le sacó las muelas a Ábalos"

Todo pasó relativamente rápido. En 40 minutos el futuro del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez – su número dos en el partido y ministro de Transportes- se volvió más negro. Durante ese tiempo, la examante de José Luís Ábalos, ratificó ante el Tribunal Supremo los indicios de delito que le mantienen imputado: el exministro le pagó el piso de lujo, situado cerca de Ferraz, y encargó su contratación por parte de dos empresas públicas – Ineco y Tragste- de las que cobraba a pesar de no acudir a su puesto de trabajo.

"Que la estudiante de odontología le haya sacado las muelas a Ábalos demuestra esa trama sórdida que tiene alrededor Pedro Sánchez", lanzó 24 horas después de la declaración de Jéssica Rodríguez la presidenta madrileña.

Y es que Isabel Díaz Ayuso situó el foco en el presidente del Gobierno porque "estamos hablando de la persona de máxima responsabilidad" en su Ejecutivo, "al que apartó" y que "era quien gestionaba y organizaba el Partido Socialista". Así las cosas, la dirigente madrileña señaló que "Pedro Sánchez es el responsable de lo que haga su dos, como yo soy responsable de lo que haga mi número dos en el partido o en el gobierno" por lo que "tendrá que dar algún día explicaciones y contar qué pasa ahí, por qué le apartó al señor Ábalos". En este punto, Ayuso recordó que esta semana también la empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el Supremo que entregó 90.000 euros en Ferraz. "Todo esto a mí me parece que es gravísimo".

La Hacienda catalana

Pero los escándalos se acumulan y la presidenta no quiso perder de vista el que para ella es el asunto crucial de la semana; esto es, la Hacienda propia catalana que el Gobierno y la Generalidad acuerdan impulsar desde ya con el objetivo de que esté lista para recaudar y gestionar los impuestos que se generen en Cataluña. "No nos despistemos con lo sórdido de las situaciones", pidió. "La Agencia Tributaria empieza a desguazarse en Cataluña y, por tanto, tres millones de declaraciones de la renta quedan en manos de gestores pésimos", como puede ser Oriol Junqueras, "una persona que además ha sido condenada por malversar", recordó.

El líder de ERC, dijo la presidenta madrileña, "ha echado, así, como a ojo, las cuentas y ha dicho ‘pues 8.000 me debes tú, 4.000 debe el otro’, ¿quién es este hombre para decir lo que debe cada comunidad autónoma?", se preguntó con indignación. "Pues ese, junto con otras personas condenadas por malversar, han decidido que desde ahora ya se rompe la caja común".

Son los mismos que "han dicho que lo volverían a hacer", que volverían a repetir el golpe de 2017, advirtió. Y esta vez lo llevarán a cabo en dos direcciones, expuso Ayuso: "Sacando a España de Cataluña, fabricando una nación paralegal, mientras están preparando un nuevo proceso, (donde) ya no habrá todos los frenos que hubo en el anterior". Y es que, "¿qué lo impidió al final? El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el no tener su propia Agencia y que todo era ilegal". Pero ahora el Gobierno central "ha amnistiado, ha borrado delitos del Código Penal, ahora ya van a tener su propio dinero, van a tener sus propias normas". Así, Ayuso vaticinó que "lo volverán a hacer, romperán Cataluña a las bravas" y "esta vez" sin casi presencia del Estado en la región, lamentó.

"Va todo a la vez a grandísima velocidad y luego está la sobrina, que da mucha chance para titulares, pero lo que está pasando en España es gravísimo. Cómo se va a revertir tanto daño; esa es mi máxima preocupación".

"Lo que necesitan allí los ciudadanos, como aquí, es que se les bajen sus impuestos, que no les sigan creando impuestos propios, que no estén endeudando a las empresas catalanas, que no se las asfixie con más burocracia, que se imiten los modelos que funcionan, como está sucediendo en la Comunidad de Madrid, y que crezcamos juntos", propuso.

En este sentido, abordó la condonación de la deuda planteada ahora por el Ministerio de María Jesús Motero para dar cumplimiento al acuerdo del PSC con ERC, que llevó a Salvador Illa, a la presidencia de la Generalidad. "Esta es la situación que tenemos y me preocupa enormemente porque no hay un proyecto para España, hay un proyecto para los nacionalistas a costa de todos los demás. Y creo que eso ni es sensato ni describe lo que es la historia en el futuro de España, rompe la unidad de todos, va contra el Estado de derecho y va contra la verdad".