Vox se ha quedado solo en su defensa a Donald Trump tras la emboscada al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el pasado viernes en la Casa Blanca. Este apoyo cerrado al estadounidense contrasta con la ausencia de cualquier atisbo de crítica a Vladimir Putin y el recrudecimiento en sus ataques al PP, especialmente a Isabel Díaz Ayuso.

"¡La estafa Ayuso en todo su esplendor! Hoy vuelve a engañar a sus votantes en El Mundo cuando dice que ‘tenemos una división con Vox que nos lastra mucho y que Sánchez alimenta constantemente’", escribió el partido desde su cuenta oficial de X este domingo. Este mensaje iba acompañado por un vídeo de Santiago Abascal en el que arremetía contra el Gobierno de Pedro Sánchez mientras avisaba de que denunciarían "cualquier tipo de colaboracionismo" con el mismo.

El señor Feijóo debe entender algo muy simple: En política nacional no se puede coincidir con Pedro Sánchez y sus secuaces. Y en política internacional, tampoco. Ya basta de sostener a Pedro Sánchez en todas partes y a todas horas. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 3, 2025

Un día después, Abascal en esta misma red social escribió: "El señor Feijóo debe entender algo muy simple: en política nacional no se puede coincidir con Pedro Sánchez y sus secuaces. Y en política internacional, tampoco. Ya basta de sostener a Pedro Sánchez en todas partes y a todas horas". Así, según el líder de Vox, no se puede coincidir con el presidente del Gobierno en la defensa a Zelensky.

El señor Feijóo debe entender algo muy simple: En política nacional no se puede coincidir con Pedro Sánchez y sus secuaces. Y en política internacional, tampoco. Ya basta de sostener a Pedro Sánchez en todas partes y a todas horas. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 3, 2025

Al mismo tiempo, su portavoz en la Asamblea comparecía en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. "Vox sigue creciendo pese a la campaña de ataques que venimos sufriendo desde hace semanas", afirmó Isabel Pérez Moñino leyendo un documento desde el atril. Y prosiguió: "Este fin de semana la señora Ayuso se ha vuelto a sumar a esos ataques criticando nuestra conocida posición de apoyo al presidente Donald Trump".

Se refería también Moñino a la entrevista concedida a El Mundo y que tantas ampollas parece haber levantado en Vox. Pero en ella la presidenta madrileña no criticó a los de Santiago Abascal por apoyar a Trump sino que habló de las "incoherencias" que, a su juicio, mantiene Vox por "echarse en manos de Rusia o de meterse en convenciones en las que al final no sabes cómo van a salir", en relación a la CPAC. "Se paga caro. Y quizás Vox lo hace porque está buscando con una proyección internacional lo que aquí no siempre consigue. Y lamento decirlo, porque yo he sido la primera que he defendido que había que entenderse con Vox, pero de esta manera se hace imposible", añadió la jefa del Ejecutivo regional.

"Resulta llamativo que sea Ayuso la que nos ataque llamándonos incoherentes por apoyar a Donald Trump cuando hace muy poquito ella misma volvía a felicitarle y le ofrecía toda la colaboración de Madrid", continuó leyendo Moñino, que pasó a continuación a atacar a "una prensa cercana y subvencionada por la presidenta". Los ataques a los medios de comunicación no se quedaron ahí sino que llegó a calificar de "terrorismo informativo" las informaciones que cuestionan al partido o sus dirigentes.

"Nosotros estamos donde siempre hemos estado", aseguró la portavoz madrileña. Esto lo afirmó a pesar de que, por ejemplo, los eurodiputados de este partido dejaran el grupo liderado por Georgia Meloni (Conservadores y Reformistas) y se unieran al creado por el húngaro Víktor Orban (Patriotas por Europa). "Nadie puede decir que engañamos, hemos dicho lo mismo siempre, desde el inicio de la formación de Vox; hemos dicho lo mismo en Madrid, en Cataluña en Valencia… hemos defendido las mismas políticas". En este punto, añadió, "el problema lo tiene el Partido Popular, lo tiene Génova 13 y sus medios lacayos, que cuando están analizando sus tranckings electorales no sé qué estarán viendo pero sus ataques se están recrudeciendo".

Así, al periodista de la SER le indicó: "Ustedes mismos están viendo cómo estamos viendo titulares, muchas veces de la prensa subvencionada, dependiente del sobre de Génova 13, donde se está atacando incluso personalmente a la vida de políticos de Vox, historias que son totalmente falsas", aseveró para a continuación indicar que desde Vox defienden "la libertad de prensa y de expresión".

Los ataques al PP continuaron unos minutos más, pero su portavoz no quiso entrar después al trapo de los mismos. "Ignoro la utilidad que quiere tener Vox en esta Asamblea: dedica el 90% de su tiempo a atacar al PP. Para nosotros, Vox no es el adversario, lo es el Gobierno central que está intentando atacar por todos los frentes a los madrileños (…). Y esa es la defensa que entendemos debe hacer Madrid al Gobierno central; si Vox lo que entiende es que el rival no es Sánchez y quiere seguir votando con ellos, como ha ocurrido hoy en la Junta de Portavoces (cuando se ha negado a votar a favor de la comisión de estudio propuesta por los populares sobre el impacto de la condonación de la deuda en la región), que se lo expliquen a sus votantes", expuso Carlos Díaz Pache, quien subrayó la beligerancia de Vox por el aumento de 50 céntimos en la factura del agua mientras rechaza estudiar el impacto de los 500 euros por la quita. "Vox no es nuestro adversario, nuestro adversario es Más Madrid y el PSOE", incidió.

Durante su entrevista en El Mundo, una única vez más se refirió Ayuso a Vox. Lo hizo para señalar que, en su opinión, Alberto Núñez Feijóo es el "mejor candidato" que tiene su partido. "Pero tenemos una división con Vox que nos lastra mucho y que Sánchez alimenta constantemente. Tenemos un problema de división de la alternativa a Sánchez", explicó. "Y Vox se deja, porque lo importante es seguir manteniéndose en escaños. El PSOE y Vox se retroalimentan y cada vez que Pedro Sánchez está en apuros siempre aparece Vox para echar una mano con cualquier debate, con cualquier excentricidad. Pero otra cosa son las bases de Vox. Hay una base electoral compartida y a la que todo lo que está pasando le espanta".

Sobre Trump, y a pesar de lo afirmado por Moñino que mantuvo que Ayuso ahora "reniega" del presidente de EEUU, la madrileña se limitó a comentar el insólito acontecimiento de este fin de semana y el giro en la política internacional de la Casa Blanca. "¿Le está decepcionando Trump?", le preguntaron. "A Trump lo pusieron los progresistas con su mundo imposible woke. Y ahora lo que yo quisiera es que tuviéramos la mejor relación, porque Estados Unidos y Europa tienen que entenderse en el nuevo orden mundial, pero la falta de entendimiento la alimenta Pedro Sánchez, que se escuda, por cierto, en la Unión Europea para que sus tintes autoritarios queden disipados. Y la alimenta Trump con sus alianzas con Rusia. Es un profundo error", contestó.

¿Qué le parece el choque con Zelensky en la Casa Blanca? "Me pareció una entrevista inaudita. Veremos las consecuencias", replicó escueta. Y una última pregunta sobre Trump: en este asunto, "¿se alinea con Esperanza Aguirre o con González Pons?". Ayuso contestó: "Ni un caso ni el otro. Yo tengo una responsabilidad de gobierno y quiero entenderme con Estados Unidos, como quiero entenderme con el resto de Europa. No pienso romper los puentes mientras sea posible. Y eso es lo que defiendo, pero es verdad que me gustaría que la Casa Blanca y que la comunicación de Estados Unidos volviera a ser en español también y que España no pierda enteros ante los ojos del mundo".