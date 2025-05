Lo de este jueves en la Asamblea fue una continuación – más vibrante, eso sí- de la letárgica comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, donde el presidente del Gobierno no solo no asumió ninguna responsabilidad sobre el gran apagón sino que cargó contra las nucleares y los "ultrarricos", minimizó el número de víctimas mortales y celebró las bondades de que la cuarta economía de la zona euro se quedara oscuras. Y es que, según el presidente, nuestros apagones son la envidia del mundo entero gracias al buen hacer de los españoles que, en lugar de salir a atropellar a ancianas, se comportan con hondo sentido del civismo.

Para la izquierda madrileña hay un responsable directo más a añadir a esa lista compuesta por las malvadas centrales nucleares y los forrados: Isabel Díaz Ayuso. Contra la presidenta cargaron con fiereza la portavoz socialista y la de Más Madrid. Esta última, además, se empleó más a fondo en la defensa del Ejecutivo central.

"Durante el apagón, mientras los madrileños respondían con responsabilidad, a usted le pilló paseándose con vaquitas por Guadalix y se dedicó a incordiar al Gobierno de la Nación", le espetó Mar Espinar en referencia al acto que la presidenta tenía programado para ese día. Ayuso había acudido a este municipio de la sierra para presentar el nuevo plan de dinamización del sector primario de la Comunidad de Madrid cuando España se fue a negro.

"¿Quiere información, Ayuso? Yo también la quiero, contésteme: ¿por qué cedió el mando tan rápido de la emergencia a un Gobierno que usted considera el caos?, ¿por qué se resistió a emprender la desescalada? Y, cuéntenos, ¿contestaba o no al teléfono cuando le llamaban los responsables de la emergencia?", le interrogó Espinar que pasó después a contestarse. "Me juego una cañita que usted cedió tan rápido el control de la emergencia con la única esperanza de que le estallara en la cara al Gobierno central". Y es que, según la socialista, Ayuso "se frota las manos cada vez que pasa algo malo en España".

A partir de aquí, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas sacó a relucir el mantra Mazón. La nefasta gestión del presidente valenciano y su comida el día de la Dana es el argumentario del que echan mano los socialistas desde el mismo instante en que se recobró la luz. "Qué lecciones nos va a dar el Partido Popular del Ventorro, el Partido Popular de los protocolos de la vergüenza. Señora Ayuso, tápese un poquito. Porque mire, mientras el Gobierno central trabajaba para restablecer la normalidad, usted se dedicaba a escribir a sus militantes para convocarlos el 2 de mayo en la Puerta del Sol para insultar a los socialistas".

Pero qué lecciones nos va a dar el PP del Ventorro y de los protocolos de la vergüenza. Que no somos Pablo Casado, no nos van a callar.@espinar_mar pic.twitter.com/2cSclczoQZ — PSOE Madrid (@psoe_m) May 8, 2025

Con más ahínco en la defensa del Gobierno central si cabe se empleó la portavoz de Más Madrid. "Seguramente les duele, pero la realidad es que España restableció el suministro eléctrico en menos de 24 horas y los que gestionaron la Dana criticaban esta gestión diciendo que era lenta e ineficaz", señaló Manuela Bergerot quien no tiene nada que objetar al colapso del sistema eléctrico del país porque al menos no gobierna la derecha que, de haber estado al frente, según ella, habría amplificado las consecuencias. "Si el Partido Popular hubiera gestionado el apagón, hubieran tardado horas en salir del Ventorro, pero al menos así hubieran tenido una explicación de por qué no tenían cobertura. Si ustedes hubieran estado al mando, le hubieran pedido a la Comisión Europea que se hiciera cargo. Porque es lo que hicieron: echarse a un lado y pedirle al Gobierno progresista que tomara el mando".

En este punto, Bergerot acusó a Ayuso y a los populares de ser "unos negacionistas del cambio climático, de la energía barata y del potencial económico de España". Pero "venimos aquí a decirles que las energías renovables han venido a quedarse, porque son el presente de nuestro país y el futuro de nuestra industria, también de la madrileña".

Cuando se baraja como causa del apagón la entrada al sistema de un alto porcentaje de energía renovable, la portavoz de Más Madrid abogó por ella mientras arremetió duramente contra la nuclear. "Mientras usted defiende la energía nuclear como si estuviese a sueldo de Iberdrola o de Endesa, Madrid sigue sin un plan para instalar renovables de forma masiva y contribuir a la transición energética de España, apostando por la energía solar en nuestro propio territorio. Pero a usted le falta visión de futuro, porque usted vive anclada al pasado, porque usted no es una presidenta, usted es la lobbista de la energía nuclear, que es la más cara, insegura y sucia que hay".

Los de la DANA y el Ventorro tienen el cuajo de dar lecciones de cómo gestionar una emergencia. El Partido Popular es el timo ibérico, son los enemigos de España, el partido del "cuanto peor, mejor". pic.twitter.com/OmquSxz4L2 — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) May 8, 2025

La presidenta se revolvió ante las dos. ¿No será que lo ocurrido se debe a la falta de previsión de un gobierno que ha llevado a España a negro?, preguntó a la socialista. "¿O la culpa es de Franco?", inquirió irónica. La presidenta respondió a la pregunta de dónde estaba cuando ocurrió el blanckout - "delante de seis cámaras de televisión, en una rueda de prensa, trabajando por el campo"- y detalló que a continuación activó el plan de emergencias de la Comunidad de Madrid y, sí, pidió al Ejecutivo la activación del nivel 3 "porque no sabíamos qué podía ocurrir, porque nunca se había visto en España un apagón que afectaba, en principio, a tres países. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia, de los ciudadanos abandonados por culpa de un gobierno negligente que no estaba donde se le necesita", afirmó en referencia al central.

Aquí está el gobierno de la Comunidad de Madrid dando la cara, mientras el gobierno demasiado maduro que tenemos está al relato. Al que se le funden los plomos porque pone a inútiles activistas con sueldazo al frente de las empresas e infraestructuras clave. pic.twitter.com/VupXpG0dyE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 8, 2025

"Y, precisamente, porque podía haber sido una tragedia, solicité que se activaran todos los niveles de urgencia". Después acudió a la sede del 112 y presidió un Consejo de Gobierno "que estuvo hasta la 1 de la mañana trabajando", explicó. "Hay que tener la cara dura para negar todo lo que ocurrió aquel día. Ahí estaba la Comunidad de Madrid dando la cara y ayudando para que sus servicios críticos en las cosas más importantes funcionaran. Mientras ustedes estaban desaparecidas. Así que, sí, se lo digo nuevamente: tenemos un gobierno muy maduro, que siempre enfrenta a las eléctricas, a las empresas, a las universidades, quizás porque su presidente tiene un complejo de origen", señaló la jefa del Ejecutivo madrileño, que acusó a los socialistas de poner "a los más inútiles, a los activistas a sueldos de 540.000 euros para que luego España se vaya negro, para que se le fundan los plomos ante los ojos del mundo y digan que a lo mejor en meses, o jamás, sabremos la verdad porque están en el relato".

Después se despachó con la de Más Madrid. "¿Dónde están las culpas, señorías? En la mala gestión chavista que hacen ustedes de todo el aparato del Estado. La izquierda, el chavismo, son apagones, es pobreza", le espetó a Bergerot. "No había ningún tipo de previsión y las escuelas de ingenieros, muchísimas fundaciones eléctricas, ya venían avisando de que una situación como esta se podía producir. Pero claro, la ideología manda muchísimo más", zanjó.

Lo que ha sucedido en España es consecuencia de la gestión chavista de todo el aparato del Estado. La izquierda es apagones y pobreza. pic.twitter.com/5IY3PYeIBJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 8, 2025

Y Ayuso no quiso dejarlo pasar. Y es que primero fue el presidente del Gobierno. "Qué gran acto de cinismo es lamentar las cinco vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático", dijo ayer Sánchez en sede parlamentaria, minimizando el número de víctimas mortales ocasionadas por esta crisis. Y este jueves fue la izquierda madrileña la que cerró filas en defender la que a su juicio fue una magnífica gestión. "La consecuencia más importante de esto son cinco vidas que se han perdido. Así que no se pongan tan contentos porque ha sido una tragedia lo que ha ocurrido y podía haber sido muchísimo peor", replicó la presidenta madrileña.

