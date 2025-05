La izquierda en bloque (menos Lobato) clama contra los mensajes filtrados y Ayuso augura que hay Sánchez para rato

Primero fue Óscar López este domingo. "Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del Gobierno, me gustaría saber si alguien va a investigar esa filtración como se han investigado otras", dijo el secretario general del PSOE-M, quien enmarcó la publicación de los WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en la "campaña de bulos y fango de la ultraderecha".

Y ya este lunes fueron el resto de dirigentes de la izquierda en Madrid los que salieron en tropel con el mismo argumentario. "Hace tiempo que se han traspasado todas las líneas y que no hay ningún tipo de escrúpulos", manifestó la portavoz socialista en la Asamblea. "Es muy grave que se publiquen mensajes privados", opinó Mar Espinar. "Y es ilegal", añadió.

"Son comunicaciones, además, que no tienen que ver con ninguna causa judicial y lo que es cierto es que estamos asistiendo desde hace muchísimo tiempo a una campaña infame de bulos y de fango, impulsada por la ultraderecha y por la derecha que no acepta el resultado democrático de las urnas", señaló calcando el mensaje de su secretario general. "Y quienes están en esa campaña de acoso y de derribo deben tener muy claro una sola cosa y es que el Gobierno de España va a seguir avanzando para que España lo haga".

En similares términos se expresó su homóloga de Más Madrid. Manuela Bergerot, como viene siendo habitual, salió al rescate del presidente del Gobierno. "Son conversaciones privadas que no me interesan mucho", zanjó la portavoz de la formación de ultraizquierda, que pasó a continuación a enumerar otras conversaciones privadas, las que atañen a miembros del PP. "El partido de ‘Luis, sé fuerte’ poco tiene que opinar sobre nada".

Pero fue el exlíder de lo socialistas madrileños el que puso la nota discordante en la izquierda regional. Para Juan Lobato donde el PSOE actual ve en la diversidad de opiniones internas una "debilidad", él cree que se trata de una "fortaleza" ya que permite ampliar el espectro de votantes. "Yo creo que responde a una cultura de organización que hoy tenemos en la que se ve como debilidad lo que a mi juicio es una fortaleza, que es que haya gente que piense distinto. Por eso el PSOE es el partido que más se parece a España, porque hay gente que, teniendo los mismos valores y principios, tenemos matices, visiones distintas, y eso hace que muchísima gente se identifique con nosotros. Y eso hay que no solo respetarlo, sino que apoyarlo".

Lobato se cobró deudas pendientes al recordar que siempre ha defendido un partido "abierto y democrático" donde "todo el mundo pueda opinar". No hay que tener "complejo" de que haya gente dentro del partido que piense distinto, es "un error", dijo. "Un partido como el PSOE, es más grande cuanta más gente hay que piense distinto, todos, claro, con los mismos valores y principios", insistió.

Ayuso: "La corrupción va a atar a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, comparte opinión con Espinar: cree que hay Pedro Sánchez para rato. "Siempre se oye decir que la corrupción va a acabar con Sánchez, y yo pienso que es todo lo contrario, que es la corrupción lo que va a atar a Sánchez. Por eso no lo puede dejar, porque desde dentro tiene que controlar las salas del Supremo, la separación de poderes, la libertad de cada juez para tomar sus decisiones en base a su aplicación de la ley".

"No va a ser una cuestión de esperar a que la corrupción acabe con un presidente", insistió, "a cuyo electorado, además, parece que le da igual todo esto, quizás porque han levantado un muro y porque ‘lo nuestro es horrible, pero mira lo de enfrente, enfrente está Franco, la Guerra Civil’". Según expuso la presidenta, esta idea "la alimentan cada día de manera perfectamente medida con el dinero de todos, para que siempre el enemigo sea Franco y la derecha, de manera que ellos puedan cometer cualquier atrocidad". "Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión. Y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión".

A Isabel Díaz Ayuso le llama la atención cómo el Gobierno se "pone estupendo" con las filtraciones cuando "son los que han promovido y han filtrado desde los poderes del Estado inspecciones fiscales, datos anónimos de particulares, de sus domicilios, hasta reformas de las viviendas de personas cercanas a políticos, adversarios políticos, y aquí no pasa nada", dijo en referencia a los datos publicados sobre su pareja.

Asimismo, le sorprende lo que reflejan los mensajes de Sánchez con José Luis Ábalos. "Este señor era el apoyo moral y político del presidente del Gobierno, una persona a la que la Justicia le ha retirado el pasaporte y que, por supuesto, siguen juntos y siguen hablando. No sé cuánto hay que no se sabe detrás de todo esto eso", lanzó. Ayuso lamentó también "el trato que Sánchez le ha dado algunos de sus presidentes, cómo los pasa cuchillo -como hizo con Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, con empresarios-. Los trata como alfombras". Por lo demás, "los procesos de descomposición de los partidos no son cosa mía", zanjó.

