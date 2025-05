Bronca monumental en la Asamblea que desemboca en el abandono de Más Madrid: "Armengol permite señalar a jueces, yo no"

Más Madrid llevó este jueves al Pleno de la Asamblea una proposición de ley (PROPL) que pedía una modificación legislativa por la que los miembros de la carrera judicial tuvieran que publicar su declaración de bienes y actividades. El encargado de defenderla fue el diputado Hugo Martínez Abarca, que arremetió contra algunos jueces por el "acoso", dijo al que someten al Gobierno.

Poco antes, justo después de la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que también devino en un bronco debate sobre Israel y su actuación en la Franja de Gaza, el presidente de la Cámara de Vallecas avisó a los diputados: únicamente llamará al orden si se habla mal de la Mesa, del poder judicial y cuando se debata en exceso sobre un tema que no conste en la pregunta registrada.

Así las cosas, ante las acusaciones de Martínez Abarca a los magistrados, Enrique Ossorio le llamó al orden varias veces. El de Más Madrid hizo caso omiso y prosiguió recordando la frase pronunciada por José María Aznar y que la izquierda ha decidido no soltar ("el que pueda hacer, que haga"). "Ayuso la ha decorado diciendo que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismos; es decir están acosando al gobierno democrático", concluyó.

En este momento Ossorio cortó en seco la intervención del diputado y apagó su micrófono lo que generó una bronca monumental desatada en la bancada de la formación de ultraizquierda. "Esto no puede ser", señaló el presidente. "En este Parlamento no se va a criticar al poder judicial. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite", expuso tajante. En ese momento los parlamentarios de Más Madrid gritaron al unísono: "¡Libertad, libertad, libertad!".

🔴 El PP ha perdido lo que le quedaba de vergüenza en la Asamblea de Madrid. Quitan la palabra a @hugomabarca por referirse a la connivencia de algunos jueces con la derecha política. Censura sin justificación. Hemos tenido que abandonar el pleno. No permitimos este atropello. pic.twitter.com/SRpxE3Of9C — Más Madrid (@MasMadrid__) May 22, 2025

Su portavoz, Manuela Bergerot, se levantó de su escaño y se acercó para discutir la decisión con Ossorio y advertirle de que había cruzado una línea roja, dado que a su juicio no existía motivo formal para retirar la palabra a un diputado. Pero el presidente de la Asamblea no se movió un milímetro de su posición. "En este Parlamento no se va a criticar a la Justicia, ya lo saben todos los señores diputados. Hay separación de poderes, somos el (poder) legislativo y no tenemos derecho a criticar a la justicia. Aquí no se va a hacer".

En ese momento, Más Madrid en bloque abandonó el Pleno. Mientras su marcha se escuchó a uno de ellos gritar "¡sinvergüenza!". "¿Quién ha dicho eso?", preguntó Ossorio. "Lo he dicho yo", dijo entonces Bergerot, quien dándose la vuelta reiteró: "Sinvergüenza".

Después tomó la palabra Vox. Una vez que su diputada concluyó su intervención, la portavoz del PSOE pidió la palabra. "Quiero saber en base a qué artículo va a vetar los temas que se debatan en esta Asamblea o si solo va a vetar los temas de determinados partidos políticos, porque el Partido Popular lleva sentenciando judicialmente al Gobierno de España durante todo el Pleno sin ninguna prueba, y no ha dicho usted absolutamente nada. ¿En qué artículo se está basando?", inquirió Mar Espinar.

"No hay ningún artículo del reglamento que diga eso porque los que redactaron el reglamento no se pudieron imaginar nunca que se utilizaran los atriles del Parlamento para amedrentar, atacar y señalar jueces. A nadie se le pudo ocurrir semejante barbaridad y esa barbaridad la estamos viviendo un día sí y otro también. Serían personas sensatas y honestas nunca se pudieron imaginar lo que estamos viviendo, que se utilice el Parlamento para señalar atacar y criticar jueces", le contestó Ossorio.

Espinar insistió en saber en base a qué artículo había retirado la palabra al diputado de Más Madrid. El presidente de la Cámara aclaró que el artículo 134 le permite llamar a la cuestión. "Y he dicho antes de que empezara el señor Martínez Abarca que no iba a permitir" que "se criticara, amedrentara, o señalara a los jueces. Y lo he dicho antes de empezar, porque me lo he imaginado, y no puede ser lo que está sucediendo en nuestro país, no se puede utilizar la tribuna de oradores del Congreso para señalar jueces. Y por supuesto que no se va a utilizar la de la Asamblea de Madrid, al menos mientras yo esté aquí", zanjó.

Tras abandonar el Pleno, Bergerot y Martínez Abarca reprocharon en los pasillos de la Asamblea la actuación de Ossorio y recordaron que esta semana remitieron al Congreso, para su derivación a la Comisión de Venecia, un informe sobre la Mesa de la Asamblea, tachándola de "órgano censor". Esto se suma a otras acciones contra la actividad del órgano rector de la Cámara, como recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que no está cumpliendo correctamente sus funciones.

"Está aplicando criterios políticos para poder decirle a los madrileños, a través de sus representantes, de qué se puede hablar y de qué no", cargó Bergerot, quien aseguró que lo que trataba de hacer Más Madrid era "defender al poder judicial de la corrupción".

Bergerot tachó de "intolerable" el "ataque contra la democracia" que entiende que ha perpetrado Ossorio, una persona que entiende que está "degradándola" al dirigir de forma "autoritaria" el Parlamento.

"Lo que hoy ha ejercido el señor Ossorio es violentar algo tan básico en una democracia como la inviolabilidad parlamentaria, pero eso en realidad es lo de menos. Lo que estaba protegiendo era que un Parlamento no pueda debatir sobre la separación de poderes y proteger la independencia", lanzó.

Finalmente volvieron al hemiciclo cuando comenzaba el debate del dictamen de la comisión de investigación para aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dictamen salió adelante con los votos a favor de PP y Vox.

