Ayuso confirma que se presentará a las próximas elecciones y mantendrá intacto su Gobierno

Isabel Díaz Ayuso ha despejado cualquier incógnita sobre su futuro político en Madrid: se presentará de nuevo a las elecciones autonómicas. "No, no tengo previsto dejarlo", ha afirmado tajante en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también ha subrayado que no tiene intención de realizar cambios en su equipo durante lo que resta de legislatura: "La verdad es que no, no tengo pensado hacer ningún cambio".

Precisamente según una encuesta publicada este mismo miércoles por Sigma Dos para Telemadrid, de celebrarse unas elecciones en este momento, Ayuso reforzaría su mayoría absoluta y obtendría entre 73 y 74 escaños. En los pasados comicios, se hizo con 70 de los 135 escaños que componen la Cámara de Vallecas.

La presidenta madrileña ha hecho este anuncio en el marco de la valoración de sus dos años de mandato desde que revalidara la presidencia en las elecciones de 2023. Un periodo que ha calificado como "intenso y fructífero", y que, a su juicio, marca un contraste claro con la situación del conjunto del país. "Madrid vive el mejor momento de su historia" mientras España atraviesa "el peor de las últimas décadas", ha sentenciado.

Ayuso ha marcado distancia con el Gobierno central de Pedro Sánchez, al que acusa de haber llevado al país a un "gran deterioro institucional". También ha denunciado el abandono por su parte de algunas regiones frente a otras como Cataluña, País Vasco y Navarra que "caminan hacia la independencia a ojos de todos los españoles" con Madrid convertido "en su cajero automático".

"El Estado de Derecho está siendo pisoteado y sin seguridad jurídica no quedará nada. Somos la España del apagón, del caos migratorio irregular, de los españoles abandonados en mitad de la noche, de personas sin rumbo en la puerta de entrada a la capital del país", ha criticado la líder madrileña, que además ha advertido sobre el "aislamiento internacional" del país y la sobrecarga regulatoria que, según ha dicho, "la pequeña y mediana empresa no soporta más".

En el ecuador de su legislatura, Ayuso ha vuelto a contraponer su modelo de gestión con el del Sánchez. Ha presumido así de haber cumplido —o tener en marcha— el 96% de su programa electoral, frente a un Gobierno central que, según ha dicho, no solo no cumple "una" de lo que promete, sino que actúa en sentido opuesto. "Iba a traer a Puigdemont ante la justicia, pararía los pies a los nacionalistas, iba a perseguir los aforamientos, la amnistía era intolerable… El caso es que España vive el momento de mayor deterioro institucional de su historia por decisión del presidente del gobierno, por su propio interés", ha lamentado.

Ensalzando este "contraste abismal", Ayuso ha reivindicado la fortaleza de su equipo en Madrid como "ejecutivo, austero y estable", a diferencia de un Gobierno de España "que ataca los intereses de su capital".