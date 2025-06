El PSOE redobla su ofensiva contra Ayuso con la "Kitchen II" y no suelta el bulo de la bomba lapa

El PSOE sigue adelante con su campaña contra Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y ahora también contra Isabel Díaz Ayuso, pese a que los mensajes que le atribuían supuestas amenazas contra el presidente del Gobierno han sido desmentidos por varios medios.

En los fragmentos de las conversaciones privadas de Bonilla publicados por El Plural y difundidos por otros como RTVE o La Sexta se insinuaba que éste proponía atentar con una "bomba lapa" contra Pedro Sánchez. Poco después de hacerse públicos, la ministra Pilar Alegría se hacía eco de los mensajes para afirmar que se trataba de un hombre que "amenazaba incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del Gobierno" además "pagado y contratado por la señora Ayuso".

Le siguió también el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, que aseguró que no podía "ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno".

Tras esto, se conoció que los mensajes habían sido manipulados y que, en realidad, Bonilla alertaba de un posible ataque contra su propia persona, no contra Sánchez. La Sexta publicó una corrección admitiendo el error y contextualizando los mensajes reales. Desde el Ejecutivo, sin embargo, silencio: han optado por ignorar estas rectificaciones y han redoblado su presión sobre el Gobierno de Ayuso.

"No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho. Lo reitero", ha dicho este lunes López, que ha tratado de desviar el foco hacia un supuesto entramado del Partido Popular, al que ha acusado de estar montando una "Kitchen II" desde la Comunidad de Madrid. "Pasó con la Kitchen I y pasará con la Kitchen II, que es lo que están montando ahora. La primera la montaron desde el Gobierno y la segunda la financiaron desde la Comunidad", ha asegurado.

Según han anunciado esta misma mañana, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición parlamentaria para exigir el cese inmediato de Bonilla. En palabras de su portavoz, Mar Espinar, "sus expresiones de odio no deberían premiarse como lo ha hecho la señora Ayuso", en referencia al puesto que ahora ostenta en el Gobierno regional. A pesar de que los medios han desmentido las acusaciones más graves, desde el PSOE se insiste en que "con o sin lapa, estamos hablando de una persona que destila odio". Para el grupo parlamentario, "lo que ha dicho y lo que ha escrito es de cese, y lo que ha hecho ya se verá si es de cárcel".

"¿Dónde está poniendo el listón de la Comunidad de Madrid la señora Ayuso? Lo cierto es que venimos de una semana de vértigo con un Partido Popular enloquecido que parece haber decidido llevarnos al abismo de la convivencia", ha proseguido Espinar, incrédula con la manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo. "La extrema derecha está mas a gusto que en brazos con la señora Ayuso; Ayuso solo está a gusto en la crispación; y el PP está intentando montar la segunda parte de la Kitchen", ha concluido, en línea con las declaraciones de López.

Preguntado sobre el cese de Bonilla, Más Madrid ha seguido al PSOE en su ofensiva, cuestionando la idoneidad de Bonilla para ejercer un cargo en el ámbito de la seguridad sanitaria. "Lo que me genera inseguridad es que presuntamente ha estado operando con datos para actuar contra el Gobierno de España y ahora tiene acceso a miles de datos de madrileños", ha denunciado su portavoz, Manuela Bergerot, que se ha centrado en pedir a Ayuso explicaciones "sobre si los madrileños están seguros con Bonilla al frente" y no tanto en el cese del excapitán de la UCO.

En referencia a la falta de rectificación de los ministros, Bergerot ha salido del paso alegando no tener "nada que opinar" sobre lo que hagan o dejen de hacer otros partidos. "Aquí el único mensaje que tengo es para la presidenta de la Comunidad", ha sentenciado.

"Frivolizando una bomba lapa"

Desde el Partido Popular han acusado directamente al PSOE de utilizar noticias falsas para atacar políticamente a la presidenta regional. En palabras de su portavoz, Carlos Díaz-Pache, "Oscar Paradores" —en referencia a Óscar López— y Pilar Alegría "se hicieron eco de un bulo gordísimo, hicieron el ridículo tanto que hasta La Sexta tuvo que salir a desmentir al Gobierno de Pedro Sánchez y ellos han sido incapaces de rectificar", han denunciado desde el grupo de la Asamblea. "No solo no rectifican, sino que siguen insistiendo en una mentira desmentida por medios que no son precisamente contrarios al Gobierno", ha añadido su portavoz.

Para el Gobierno de Ayuso, el PSOE "utiliza cualquier arma" contra la presidenta "sin ningún tipo de límite" siempre y cuando vaya en línea con la "estrategia de destrucción de todo de Sánchez". Eso incluye, han advertido, "inventarse noticias para empañar a funcionarios públicos como de la Guardia Civil: esto es lo que pasó este fin de semana".

En cuanto a Más Madrid, Díaz-Pache ha criticado que desde hace años se dedique de forma "exclusiva" a hacer "seguidismo" del PSOE y a "estar al dictado de los argumentarios de Moncloa para ponerse de perfil o contribuir a la estrategia de destrucción de todo".

"El PSOE lleva varios días tratando de propagar un bulo, un bulo que ha sido desmentido por los medios de comunicación que lo publicaron y, sin embargo, hemos tenido varios ministros dando vergüenza ajena, si me permitís la expresión, reproduciendo ese bulo incluso cuando había sido desmentido", ha trasladado también el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la CAM, Fátima Matute, ha defendido la idoneidad de Bonilla para ocupar su cargo en el SERMAS y ha lamentado el uso partidista que el Gobierno está haciendo del caso. En alusión a los ministros arriba mencionados, ha pedido su dimisión por considerar que están "frivolizando una bomba lapa" sin pensar "en los años del plomo que vivimos" con los atentados de ETA. Además, la consejera ha acusado a Óscar López —"puesto en Madrid como una caricatura política"— de "mentir" y de "meterse cada vez más en el fango, en bulos y en problemas muy importantes que dañan la dignidad del alma y de las personas".