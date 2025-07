Álvaro Vargas Llosa: "Ayuso es una de esas líderes que aparecen rara vez en el firmamento político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid clausuró el XVIII Foro Atlántico América y España: lecciones desafíos y oportunidades, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. En esta ocasión, marcado por la ausencia de Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril.

En la mente de todos estuvo el Nobel de Literatura, este miércoles representado por su hijo, Álvaro, presidente de la Fundación que fue el encargado de presentar a Isabel Díaz Ayuso. "Ya sabes cuánto le habría gustado a mi padre estar aquí, recibirte y presentarte. Él vio en ti, mucho antes que otras personas, esas cualidades que han hecho de ti una de las grandes líderes de la libertad en todo el mundo", comenzó señalando. "Una de esas líderes que aparecen rara vez en el firmamento político".

"Todas sus intervenciones – sostuvo sobre Ayuso- tienen siempre la causa de la libertad por delante y siempre intenta instalar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que aquello que hace, aquello que propugna, el rumbo y la trayectoria que emprende, tiene como objetivo dar más libertad a los ciudadanos".

Según expuso Álvaro Vargas Llosa, la presidenta madrileña actúa "siempre guiada por la integridad intelectual; es decir, la coherencia total entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. De muy pocos líderes políticos se puede decir semejante cosa hoy en día". Tampoco "pierde el norte a pesar de todos los esfuerzos por hacer que se distraiga y que se aparte del camino". Y es que es una "líder que ha demostrado una capacidad sobrenatural para resistir la adversidad".

En esto quiso detenerse el hijo del prestigioso escritor. "La vida política es una vida dura, hostil, hecha de muchas amarguras. Y he visto pocos esfuerzos tan bien organizados tan empeñosos y tan malvados por tratar de destruir a un líder político contemporáneo como lo que hemos atestiguado tantos en España", subrayó. "Y sin embargo, allí estás, resistiendo a pie firme todos los intentos por destruirte", dijo para pasar después a recordar cómo su padre solía decir que Ayuso le recordaba al presidente Reagan ya que ambos compartían, según Vargas Llosa, la "capacidad intuitiva para traducir el liberalismo en un lenguaje que los ciudadanos sean capaces de entender y de captar inmediatamente. Y esta capacidad para traducir el liberalismo intelectual en un liberalismo intuitivo ha sido una de tus grandes virtudes porque gracias a eso has logrado esa transversalidad que hace que tengan admiración por ti, y emulación por tu liderazgo, gentes de todas las clases sociales, gentes de proveniencias muy distintas e incluso gentes de ideologías muy distintas. Eso lo han tenido muy pocos líderes y tú eres una de ellas".

"Las últimas horas que le puedan quedar al Estado de derecho"

La presidenta, por su parte, al tomar la palabra volvió a alertar de las circunstancias cruciales y preocupantes que atraviesa España y llegó a pedir amparo, en momentos que definió como "excepcionales", donde jueces y fiscales "están luchando por las últimas horas de vida que le pueden quedar al Estado de derecho".

Ayuso constató que los empresarios "no aguantan más intervencionismo", los españoles no soportan más noticias desalentadoras de corrupción, ni el camino a la República federal plurinacional a la que, en su opinión, "quieren llevarnos aprovechándose del Gobierno más débil en democracia".

La presidenta madrileña añadió que, no obstante, hay muchas personas que no se resignan y que, por dura que sea esta situación, darán "su mejor versión". "Cuando se va a por todas, contra el Estado de derecho, empresas, jueces y medios de comunicación, todo se carcome hasta que ya no queda institución a la que acudir o medio de comunicación donde denunciarlo. Todo está comprado, todo depende del poder en España a manos del sanchismo".

"Tenemos motivos para estar más alerta que nunca"

Antes que ella intervino la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, quien también alertó de que "ningún país está a salvo de populistas y autoritarios. Y en España tenemos motivos para estar más alerta que nunca". La número dos del gobierno de José Luis Martínez quiso poner el acento en los lazos que nos unen con Hispanoamérica. "Compartimos anhelos, oportunidades" pero también "amenazas", advirtió. "Las más graves vienen siempre de los enemigos de la libertad, que lo primero que hacen es arremeter contra las instituciones, el derecho y las reglas del juego, porque no admiten límite alguno a su poder. Al tiempo, fabrican relatos falsos y simples para enfrentar a unos ciudadanos contra otros. Por último, recurren a la violencia física o simbólica. Los enemigos de la libertad quieren una nación controlada, desactivada o, directamente, troceada".

Sanz quiso asimismo recordar a Mario Vargas Llosa de quien dijo que "captó la personalidad" de Madrid. "Para él la libertad era más que una idea: tenía algo de principio sagrado sobre el que fundar la vida humana y las relaciones sociales. Hoy podemos decir que tenía razón: la libertad es la clave de la convivencia y de la prosperidad. Es la clave de todo".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.