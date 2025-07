Rita Maestre agita el miedo a la ultraderecha y saca pecho del plan de márketing contra la corrupción de Sánchez

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha contestado con una rotundo "sí" a la pregunta de si en España hay miedo a que gobierne la derecha con la ultraderecha, para pasar a defender los "cero casos" de corrupción en su espacio político y apuntar que las decisiones que ha ido tomando por ahora el PSOE "no son suficientes", aunque sí ha destacado algunas medidas, una decena, que viene defendiendo Sumar y Más Madrid y que ayer asumió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso.

"Las conclusiones y las decisiones que ha ido tomando el PSOE por ahora no son suficientes pero nos alegramos de que ayer en el Congreso Sánchez asumiera una parte importante de las reivindicaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción que habíamos exigido desde el socio de gobierno que somos, las que tienen que ver con el endurecimiento de las penas, con la agencia independiente pero también con el foco que hay que poner sobre las empresas que participan de la corrupción y que son la otra parte necesaria para que un político se corrompa", ha enumerado en la entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press.

No opinan lo mismo las asociaciones de jueces y así se lo trasladaron este miércoles a ABC. Por ejemplo, la segunda asociación en número de afiliados, la Francisco de Vitoria, considera que para combatir realmente la corrupción, "no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas" si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. "Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo —especialmente en casos que pueden afectarle directamente—, medidas como otorgar la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes", señaló su portavoz nacional, Sergio Oliva.

Además, alertó de que muchas de las medidas anunciadas son redundantes o ya están vigentes. Por ejemplo, la protección a los denunciantes ya está contemplada, y el decomiso de bienes ya es posible en nuestro ordenamiento penal. También existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración. "Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing", apostilla. La creación de una nueva Agencia de Integridad Pública tampoco parece responder a una necesidad real: ya se cuenta con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas. Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía. El portavoz incide en que se corre el riesgo de que estemos "ante medidas de maquillaje porque no están acompañadas de presupuesto".

En Sumar/Más Madrid, en cambio, están "satisfechos con que se hayan introducido diez de esas quince medidas", para apostillar que tanto el PP como el PSOE "han sido durante muchísimos años un lugar al que distintos tipos de corruptos se han acercado para hacer negocio". "Son los dos grandes partidos los que han acumulado las grandes causas de corrupción y creo que el PSOE tiene que hacerse muchas reflexiones sobre por qué ese tipo de personas se acercan a su partido para hacer negocio con el dinero público", ha lanzado la portavoz de la formación de ultra izquierda en el Ayuntamiento capitalino.

Maestre afirmó que representa "a un espacio político y a un partido político que durante los últimos diez años ha gobernado las principales capitales del país, comunidades autónomas, ministerios, gestionado decenas de miles, centenares de miles de millones de euros públicos en el Ayuntamiento de Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Extremadura y con un total de cero casos de corrupción". "Hay cero casos de corrupción vinculados a los movimientos políticos que hace diez años llegaron a las elecciones", ha insistido.

Rita Maestre ha reiterado que la línea roja con el PSOE sería un caso de financiación irregular, "inaceptable para cualquier demócrata, excepto para los del PP, que lo estuvieron haciendo durante diez años". En este momento, ha continuado, "España necesita una serie de medidas que parece que van en la buena dirección", unido a que "es el momento de acelerar la legislatura porque uno está en un Gobierno para hacer cosas, no para dar discursos en el Pleno del Congreso".