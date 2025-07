Ayuso, a degüello contra Sánchez tras la ruptura de la caja común: "Él pone la cama y los españoles pagan"

Pasaban las 12.30 de este lunes cuando desde la Comunidad de Madrid se informaba de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ofrecería una rueda de prensa en la Puerta del Sol. Comparecía así de urgencia – y retrasaba el Comité Ejecutivo del PP de Madrid – después de que el Gobierno de Pedro Sánchez consumara la entrega a los independentistas de una Hacienda catalana para que la Generalidad recaude todos los impuestos, rompiendo así la caja común de todos los españoles.

Además, el nuevo sistema de financiación acordado por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Salvador Illa, dándole carácter de cumbre bilateral como si de dos Estados se tratara, incluye no sólo un trato "singular" para esta comunidad con capacidad sin precedentes para recaudar impuestos estatales en su territorio, sino un mecanismo para obstaculizar que el resto de comunidades bajen impuestos en exceso.

Ante esta situación, Ayuso ha pronunciado uno de sus discursos más contundentes y duros hasta la fecha, donde ha anunciado acciones legales ante la Audiencia Nacional, el Constitucional y "donde haga falta" una vez que se valide este acuerdo. "Pedro Sánchez está en fase terminal. Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España. Nos vende a todos los españoles y a esta Nación de siglos a cambio del cupo separatista", ha afirmado la presidenta madrileña, quien considera que "nuestra Constitución nunca previó que un tirano se colara en La Moncloa, dispuesto a destrozar España".

Para la jefa del Ejecutivo regional, Sánchez "regala" casi 25.000 millones al independentismo catalán para "seguir financiando la corrupción que vemos a diario en esta región secuestrada. Así pretende camuflar y defenderse de su propia corrupción. Todo negociado, por cierto, hoy, casualmente, sin pinganillos". "Tras la cesión de competencias y la autoamnistía, Pedro Sánchez hoy les da la llave de la caja común de todos los españoles a los independentistas. Hoy son casi 25.000 millones, pero el independentismo anticipa que aspiran a 57.000 millones. Lo dicen claramente, y lo tendrán".

Y es que "no son socios de Sánchez, ni cómplices. Eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente, sus rufianes. El presidente come de su mano. Vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en La Moncloa como en ningún otro sitio. Y aviso: esto es un atraco a la Nación y contra la unidad de España. No se detendrá aquí. Después viene el golpe. La ruptura total. Sánchez avanza hacia la anexión de Navarra al País Vasco".

En este sentido, Ayuso ha vuelto a advertir de que vamos "hacia una República Federal Plurinacional de manera inexorable, que nadie ha pedido ni votado porque a nadie se le ha consultado ni informado. Y para eso vendrá el referéndum de autodeterminación o directamente, la independencia ilegal de Cataluña y País Vasco por decisión del Consejo de Ministros".

Todo ello, ha augurado, "estará avalado por Conde Pumpido, que es la mayor estafa que soportamos: tenemos un Tribunal Constitucional trufado de políticos disfrazados de magistrados, que ya ha dicho que tragará con todo lo que no esté explícitamente recogido en la Constitución. Todo calculado desde hace mucho tiempo". Así las cosas, la presidenta lo tildó de "puro cinismo y traición".

La presidenta ha avanzado que, cuando se consume el "cupo separatista", el resto de comunidades autónomas que reciben fondos del sistema de financiación autonómica, como Cantabria, Andalucía o Castilla-La Mancha, "no tendrán recursos para prestar servicios públicos esenciales". En este punto, Ayuso ha interpelado directamente a los socialistas de otras regiones: "Quisiera saber con qué cara justifican ante sus ciudadanos que no se pondrán pagar nóminas o centros de salud porque han vendido su región y sus recursos a los separatistas catalanes". Y a la ultraizquierda de Madrid, donde en estos momentos también encuadra al PSOE, le retó a "justifique este latrocinio que nos impedirá pagar servicios públicos para que luego nos vengan con la pancarta".

"Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos: nos negamos rotundamente a este atropello. Y más, cuando los cínicos independentistas han acordado impedir a las demás comunidades autónomas bajar impuestos, es decir, impiden a Madrid tener autonomía fiscal cuando ellos, en este acuerdo, la tienen plenamente. Ya sólo faltaba que los independentistas redacten la Constitución, porque en ella se recoge nuestra autonomía fiscal", ha recordado.

"Lo que está ocurriendo lo hemos advertido desde hace años, muchos años, cuando nos llamaban ‘extremistas’ o que ‘no queríamos la convivencia’ o que ‘vivíamos de la confrontación’. Desde el 2020 hasta el último discurso en el Congreso Nacional del Partido Popular pasando por entrevistas, ruedas de prensa…lo hemos dicho siempre: que esto estaba sucediendo".

Este regalo de 25.000 millones a los independentistas supone, ha subrayado la presidenta, que cada madrileño soporte otros 2.000 euros más en impuestos. "Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido. Y antes de rendirse va a destrozarlo todo y que España no sea el país alegre, cordial y unido que hemos sido en estos 46 años. Está dispuesto a todo. Hoy ha empezado un camino que, o paramos, o no tendrá marcha atrás. Hoy Sánchez vuelve a demostrar que es un peligro para España".

