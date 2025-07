La Fiscalía da munición al Gobierno, PSOE y Más Madrid contra Ayuso: su novio "está más cerca de Soto del Real"

La solicitud de 3 años y 9 meses de prisión por parte de la Fiscalía a Alberto González Amador por fraude fiscal —según la filtración de varios medios de comunicación— ha servido como nuevo combustible político para que Más Madrid y PSOE lancen una batería de críticas contra Isabel Díaz Ayuso, pese a que la causa sigue centrada en hechos personales y no involucra de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado que González Amador esté "cada vez más lejos del ático y más cerca de Soto del Real" —en referencia a la prisión madrileña— y se ha preguntado "por qué no va a la cárcel el novio de la presidenta" si cualquier persona corriente que comete un delito sí lo hace. Así, Bergerot ha vuelto a recurrir al sarcasmo con su habitual referencia a "Villa Quirón", en alusión al domicilio de Ayuso, para asegurar que "hoy no es un buen día" allí.

La formación, que está personada en la causa, ha añadido además que seguirán "hasta el final" contra los "sinvergüenzas que se han llevado el dinero de todos", calificando el supuesto fraude fiscal como un "robo a todos los españoles".

En una línea similar se ha pronunciado el ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha tildado de "muy contundente" la información y ha señalado que el PP "siempre ha protegido a los corruptos". López ha ido más allá al augurar que los populares se verán inmersos en "más de 20 casos" tras el verano y al acusar a la CAM de utilizar "recursos" para la defensa legal de González Amador.

También desde el Gobierno central, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha considerado que la situación de Ayuso es "insostenible políticamente". A su juicio, la presidenta "ha participado, de alguna manera, de este enriquecimiento de su novio", razón por la cual "debería dimitir". Morant ha insistido en que no se trata de un problema personal, sino de una cuestión que "involucra también a la presidenta" por haber hecho "concesiones públicas" a empresas sanitarias relacionadas con la privatización "salvaje" de la sanidad madrileña. "Esto no es un tema de un particular que no se entiende con la administración. Ha cometido un delito que es fraude con Hacienda. Y Hacienda somos todos", ha remarcado.

De la misma manera se ha expresado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha vinculado la situación de González Amador con una supuesta "multiplicación" de casos de corrupción en el entorno de Ayuso. "La presidenta tiene que preguntarse qué responsabilidad tiene ante un entorno tan afectado por casos de corrupción", ha afirmado durante una visita a Vigo. Para terminar, sorpresivamente, ha apostillado que entiende que la ciudadanía esté "cansada" de ver "tanta corrupción" en el conjunto de España y que exija "medidas".