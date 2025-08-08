El conductor que mató a una mujer cuando descargaba su maletero dio positivo en alcohol y cocaína

El hombre que atropelló mortalmente a una mujer este jueves en la madrileña calle del Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, dio positivo en alcohol y drogas.

Así lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. En declaraciones a los medios en su visita a las obras de Ventas, ha señalado que "efectivamente el conductor dio positivo no solamente en alcohol, también en el control de cocaína".

El hombre está detenido y ha pasado a disposición judicial mientras la Policía continúa investigando los hechos.

El atropello se produjo en la mañana del miércoles, cuando la víctima, una mujer de 59 años, sacaba enseres del maletero de su vehículo, estacionado en segunda fila. En ese momento, fue arrollada por otro coche.

La mujer sufrió fuertes traumatismos y entró en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de Samur-Protección Civil no lograron reanimarla.

Según informa este viernes El País, la mujer se disponía a dejar un pedido de legumbres en un restaurante próximo cuando sufrió el atropello.