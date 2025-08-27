El PSOE exige vetar al cantante Henry Méndez en Vallecas por decir que "odia a los rojos"

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que suspenda el concierto del cantante Henry Méndez en las fiestas de Villa de Vallecas, previsto para el próximo 13 de septiembre, después de que se difundiera un vídeo en el que el artista aseguraba "odiar a los rojos".

"Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", expresa el cantante en uno de sus bolos.

La escena, difundida en vídeo por redes sociales, se suma a un fenómeno que se ha repetido durante este verano en festivales, discotecas y conciertos por toda España, al arrancarse el público a corear la frase "Pedro Sánchez, hijo de puta". En algunos casos, incluso han sido los propios artistas quienes han animado o acompañado el cántico desde el escenario.

En este contexto, las palabras de Méndez han sido interpretadas por el PSOE-M como una muestra más de la "sectarismo injustificado" en estos espacios, lo que ha derivado en la petición del concejal socialista Ignacio Benito de suspender su actuación en el distrito madrileño.

🔴 Henry Méndez estalla contra el socialismo en uno de sus últimos conciertos: "¡Yo no soy socialista, odio a los rojos!" pic.twitter.com/qDaL7GXFVD — Libertad Digital (@libertaddigital) August 27, 2025

Específicamente, el socialista ha defendido que Villa de Vallecas está destinando recursos públicos "de todos los vallecanos" a contratar a un artista que "se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas". Según ha recordado, en las elecciones municipales que dieron la victoria al Partido Popular, el 52% de los votos en Vallecas fueron para "partidos de rojos", lo que a su juicio refuerza la incoherencia de mantener este concierto.

Desde el PSOE-M reclaman así que el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida actúe con rapidez y rescinda el contrato firmado con el artista. Llegan incluso a subrayar que se trata de un "cantante instigador de odio" y piden su sustitución por otro intérprete que "respete las ideas de todos los vecinos". La actuación de Méndez está programada para el sábado 13 de septiembre entre las 22:30 y las 00:00 horas en el Auditorio Municipal Las Trece Rosas.

El Ayuntamiento responde

Por su parte, el Consistorio ha confirmado que el concierto se celebrará tal y como estaba previsto, pese a la petición del PSOE. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha defendido que, aunque no comparten las palabras del cantante dominicano en las que dijo que odiaba "a los rojos", no ven motivos para anular la actuación.

"No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación", ha subrayado.

Así, desde el Ayuntamiento han reivindicado que la música debe escucharse "independientemente de lo que se piense ideológicamente". En este sentido, recuerdan que no se debe vetar a un artista por sus opiniones políticas. "Igual que ha habido otras desafortunadas declaraciones, donde se ha dicho que todo aquel que votaba PP era fascista o donde se ha acusado al PP de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas, grandes creadores de cultura. La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo, no hay que mirar las ideologías", ha afirmado.