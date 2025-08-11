"Pedro Sánchez hijo de puta", la "canción del verano" que arrasa en toda España

Desde la Velada del Año organizada por el influencer Ibai Llanos hasta el último bolo de Juan Magán en Marbella, la semana pasada: el cántico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándolo "hijo de puta" se ha extendido por todos los rincones del país mostrando el descontento –sobre todo de los jóvenes— con la deriva actual del Gobierno presidido por el líder socialista.

Una de las más sonadas fue la que protagonizó el guitarrista del grupo Mägo de Oz, Víctor de Andrés, que tras escucharse los gritos del público de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" cogió el micrófono y dijo: "¡Sánchez, me cago en tus muertos!". Y añadía, en alusión a la trama de de Koldo, Ábalos y Cerdán: "Dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas". A continuación el grupo fue cancelado en un pueblo gobernado por el PSOE.

Sólo en las últimas semanas se han viralizado vídeos en redes sociales en los que cientos de personan coreaban el "Pedro Sánchez, hijo de puta" en las fiestas de Huesca, en un restaurante-discoteca de Formentera, en un concierto de los Flameng Kings en Trigueros (Huelva), en una velada de MMA en Alicante o hasta en Alemania, donde parte de la afición española que acudió a Stuttgart para vivir el partido de la Nations League contra Francia se hizo notar en la ciudad con el cántico contra el secretario general de los socialistas.

MARBELLA

Concierto de Juan Magán

(La canción del verano 2025) pic.twitter.com/U8EYO9lg94 — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 7, 2025

En este contexto, el pasado 5 de agosto, los asistentes al concierto de Juan Magán en Marbella comenzaron a corear el grito protesta contra Sánchez, ( y también "Pedro Sánchez, me gusta la fruta) a lo que el cantante respondió sonriente y con cara de estupefacción: "Es la canción del verano". Los mismos ". Una definición que podría valer si se cae en la cuenta de que el insulto al jefe del Ejecutivo se ha dado en numerosas partes del país y en fiestas populares de todo tipo después de la indignación mostrada por gran parte del pueblo español tras los casos de corrupción destapados en el PSOE y por los que no se han asumido responsabilidades políticas.

Desde Alemania

Si bien este cántico ya era usado por una parte de los jóvenes desde hace algunos años, ha sido a comienzos de este verano cuando ha parecido estar en todas partes. Uno de los primeros sitios en los que se cantó fue en la alemana ciudad de Stuttgart, donde los españoles presentes en la previa al partido contra Francia insultaron al presidente del Gobierno haciéndose eco de ello las redes sociales. Imágenes similares se vieron unos días después en la previa de la final contra Portugal.

"¡Pedro Sánchez, hijo de put*!". La afición española se acuerda de nuestro querido presidente en la previa del España-Francia en Stuttgart.pic.twitter.com/9Bb6AvkcGB — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 5, 2025

Los eventos deportivos han sido caldo de cultivo este verano para que apareciese el cántico: tanto en una velada de MMA en Alicante como en la famosa velada de Iba que enfrentaba a influencers de todo tipo en un cuadrilátero de boxeo. El cántico se hizo eco en el estadio de La Cartuja, al que asistieron presencialmente más de 80.000 personas y desde el que se retransmitió un streaming que superó los 9 millones de espectadores simultáneos.

Así gritaban los asistentes a la Velada de Ibai Llanos «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». pic.twitter.com/ntZkGr4rbz — Francisco Javier (@Francis4173166) July 27, 2025

El insulto que hace referencia a la madre del presidente se ha hecho todavía más común en los últimos días. De hecho, el mismo día que el bolo de Juan Magán –5 de agosto— trascendía en el medio local La Mar de Onuba que el cantante de los Flameng Kings había animado al público de Trigueros, en Huelva, a cantar "Pedro Sánchez, hijo de puta" respondiendo cientos de jóvenes presentes en la fiesta. Otro de los lugares donde se ha coreado, ha sido en un conocido restaurante de la isla de Formentera, el Cala Dúo, que ha sido clausurado días después por operar como discoteca sin licencia para ello los días posteriores al incidente.

Formentera no falla

Orgullosamente de Formentera. "¡Pedro Sánchez, HIJO DE PUTA!"pic.twitter.com/xa4Nfr9Je6 — Alberto Caliu🇪🇦 (@AlbertoCaliu) July 21, 2025

Lío en Huesca

En San Lorenzo (Huesca), también ha habido polémica después de que un consejero del Gobierno de Aragón pidiese a su compañera de partido, la concejal de Turismo del consistorio oscense que parase el pregón momentáneamente para que se escuchara el cántico que estaban profiriendo los asistentes al acto. El consejero Octavio López ha pedido perdón por ello y ha asegurado que su "talante está en las antípodas" de las imágenes que se han difundido en las que se puede ver cómo animaba a la concejala a dejar que se escuchase el cántico.

"San Lorenzo": Porque en las fiestas de San Lorenzo en Huesca la gente ha empezado a cantar: "Pedro Sánchez, hijo de puta". pic.twitter.com/0IBvKglmzd — Tendencias España 🇪🇸 (@tendenciasespa) August 10, 2025

De la misma forma, se han escuchado estos cánticos en varias corridas de toros, siendo la última en Pontevedra; donde posteriormente ha sido herido el torero José Antonio Morante de La Puebla. Además, el cántico se ha colado en varias ocasiones en los directos de RTVE, donde en ocasiones algunas personas lo han coreado cuando un reportero estaba en directo desde alguna fiesta popular, como ocurrió en San Fermines.

Corrida de toros en las fiestas de la Peregrina, en Pontevedra: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». pic.twitter.com/B6jqlhFPWZ — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) August 10, 2025

Ataques a las sedes socialistas

La "canción del verano" también se ha transformado en varios ataques a Casas del Pueblo que los socialistas tienen repartidas por toda España. Una de las últimas ha sido la sede socialista de Vera (Almería), que amaneció el pasado lunes con pintadas en las que se proferían insultos como "corruptos", "puteros", "cocainómanos" o "traidores". Una vandalización que, según el PSOE, sería el número 180 en las sedes socialistas de toda España en los últimos dos años.