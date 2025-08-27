Ayuso inicia el curso llevando a Sánchez ante el Supremo y le exige la información que oculta sobre el reparto de menas

La Comunidad de Madrid ha confirmado este miércoles que presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno central. De esta manera pretenden plantarse ante una política migratoria que consideran "fallida", impulsada por un Pedro Sánchez que definen como "el último eslabón que utilizan las mafias para traer los inmigrantes ilegales a nuestro país".

En cuanto al recurso contencioso-administrativo, se trata del tercero presentado "en las últimas semanas". El primero de ellos, han recordado, "fue esa impugnación junto a otras diez Comunidades Autónomas" ante el Tribunal Constitucional; el segundo, presentado el 13 de julio, "contra una normativa que desarrollaba ese Real Decreto Ley"; y el tercero, el anunciado esta semana "por vulnerar de nuevo las competencias autonómicas" tras el Real Decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros. "No se le conoce ninguna medida al Gobierno central que ponga freno al caos migratorio que está viviendo España. No vamos a ser cómplices", han asegurado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Según ha denunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la decisión de Moncloa no solo "invade competencias exclusivas de las comunidades", sino que además "vulnera el derecho de los propios menores, desplazándolos por cuotas subjetivas y plenamente políticas". Un decreto que, a su juicio, también "infringe los principios de solidaridad y lealtad entre administraciones".

De igual manera, el Ejecutivo regional ha exigido también al central la remisión inmediata de la información referente a los criterios que han utilizado para la elaboración de este "reparto forzoso".

Para Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que ya adelantó la intención de llevar el asunto a los tribunales este martes, el reparto de menas entre las comunidades supone una "falta total de transparencia". "El Gobierno de Pedro Sánchez intenta por todos los medios ocultar a las comunidades autónomas, y en este caso también a Madrid, ese reparto de menores", reprochó. Y añadió: "Algo tendrá que esconder o por lo menos algo le tendrá que dar vergüenza".

El Gobierno autonómico ha insistido en que Madrid "siempre ha sido solidario", pero ha rechazado que otras comunidades como Cataluña o el País Vasco "no van a recibir menores de manera indiscriminada", mientras otras sí cargan con el peso de una decisión que, según señalan, responde al interés de Sánchez por "mantener los pactos" con sus socios nacionalistas para seguir en La Moncloa.