Cómo moverse en Madrid desde el 1 de septiembre: autobuses gratis y un plan de movilidad por las obras

Como cada inicio de curso, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha una medida de apoyo a la vuelta al trabajo y los colegios a través del transporte público. Los días 1, 8 y 9 de septiembre todos los viajes en la EMT serán gratuitos, salvo la línea exprés aeropuerto. Para beneficiarse será necesario validar el título de transporte, aunque si no se dispone de él, el conductor entregará un billete sencillo sin coste.

La medida se extiende también a bicimad. Por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica ofrecerá viajes de hasta 30 minutos sin coste en las mismas fechas. Actualmente, cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos, con más de 9,9 millones de desplazamientos registrados en 2024.

La gratuidad del transporte coincide este año con el arranque de varias obras de gran envergadura que afectarán al tráfico en la capital. Se trata del soterramiento de más de 3,2 kilómetros de la A-5 para crear el Paseo Verde del Suroeste; la construcción de Parque Ventas, que cubrirá la M-30 a la altura de los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal; y el soterramiento de 675 metros del paseo de la Castellana a la altura de las Cinco Torres, paso previo al desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Para reducir el impacto de estas obras, el Consistorio ha diseñado un plan de refuerzo de líneas de autobús. Once rutas que circulan por Castellana Norte (66, 67, 124, 134, 135, 173, 174, 175, 176, 178 y 179) incrementarán su frecuencia, al igual que las líneas 63 y E4 en Conde de Casal.

Se recuperarán además los recorridos habituales de las líneas 8, 27, 47, 55 y 247, que estaban modificados por los trabajos de prolongación de la Línea 11 de Metro. Como novedad, se habilitará un servicio especial de sustitución de la Línea 6 en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, con una lanzadera directa entre Cuatro Caminos y Moncloa y refuerzo en los "búhos".

Desde el Consistorio aseguran además que durante los primeros días de septiembre habrá un despliegue extraordinario de personal de atención al cliente de la EMT en intercambiadores y zonas de mayor concentración de usuarios. Del mismo modo, el Centro de Gestión de Movilidad supervisará en tiempo real las incidencias y actualizará la información en navegadores como Google y Waze, así como en paneles electrónicos en la vía pública.

El plan también incluye mayor presencia de Policía Municipal y Agentes de Movilidad en los principales accesos, además del patrullaje de carriles bus por parte del Servicio de Atención al Control de Estacionamiento (SACE) para garantizar su uso exclusivo por el transporte público.