Detenido un joven marroquí tras una presunta agresión sexual a una menor en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza (Madrid).

El arresto se llevó a cabo esta madrugada de domingo por unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores, según ha adelantado Okdiario.

Un suceso del que se ha hecho eco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales. La presidenta ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "multiplicar" la llegada de menores inmigrantes a la región.

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", ha censurado en su cuenta de X.

"A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!", añade.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 31, 2025

La Comunidad de Madrid exige medidas

El ejecutivo regional remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente y pide que tomen medidas.

Así lo ha solicitado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, tras la detención del menor marroquí. En primer lugar, el consejero madrileño ha condenado los hechos ocurridos, destacando que hay que perseguir este tipo de delitos y encontrar a los culpables.

"Desde la Comunidad de Madrid se está hablando con la Delegación del Gobierno para que tome medidas con la reagrupación familiar y que no podemos ver estos casos como casos aislados", ha subrayado.

"Desde el primer momento hemos dicho que la política del gobierno central que tiene que ver con la inmigración es una política que se va improvisando. La reagrupación familiar es absolutamente importante y es un tema como digo que no se puede improvisar y sobre todo que no se puede atajar con medidas unilaterales e ilegales", ha reseñado.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 expedientes de menores a Delegación ante la imposibilidad de su integración pero aseguran no tener constancia de que Delegación haya iniciado ningún procedimiento de reagrupación familiar para que estos menores salgan de la red de protección.