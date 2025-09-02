Dos menores extranjeros no acompañados pertenecientes al centro de acogida de menores de la Cantueña, en Fuenlabrada, fueron detenidos el pasado sábado, 30 de agosto, por la Policía Nacional tras agredir, morder e insultar a una educadora social, según ha adelantado El Mundo.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde, los agentes recibieron una llamada de los trabajadores avisando de que varios menores estaban alterados y habían atacado a una compañera del centro de acogida.

En un primer momento, los profesionales del centro trataron de calmar a los jóvenes, pero dos de ellos mordieron en el dedo, golpearon e incluso llegaron a amenazar de muerte a una trabajadora social, según la información publicada por el periódico de Unidad Editorial.

A su llegada, los agentes trataron de calamar a los menores y detuvieron a los dos supuestos agresores. Están acusados de un presunto delito de lesiones y amenazas graves.