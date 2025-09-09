Adiós a las Matemáticas "con perspectiva de género": Ayuso anuncia un plan para "rescatar" la asignatura

La presidenta madrileña ha anunciado este martes que el Gobierno regional va a comenzar a aplicar de manera inmediata un plan pionero para "rescatar" las Matemáticas en los colegios e institutos de la región sostenidos con fondos públicos. Esta iniciativa educativa, que fue adelantada por la Comunidad de Madrid al diario El Mundo, nace con un doble objetivo: elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de profesores de esta materia que afecta tanto a la región como a toda España y está destinada, así a beneficiar, a 800.000 estudiantes de 1.500 centros.

"Las Matemáticas son uno de los dos pilares del saber y la base de todas las ciencias. El nivel se ha ido deteriorando en las últimas décadas en la mayoría de países", ha subrayado la presidenta, que ha rechazado las "recetas ideológicas" que no ayudaron en nada, como las Matemáticas con perspectiva de género o "diluirlas" con el resto de ciencias.

En este sentido, ha abogado por que esta asignatura se centre en "la aritmética y la geometría frente a la ideología", recuperando las Matemáticas puras, a todos los niveles, empezando por los más básicos como que los alumnos de Infantil y Primaria tengan diez minutos diarios de cálculo mental.

Durante el acto de inicio de curso celebrado en el centro integrado de FP Simone Ortega de Móstoles, Ayuso ha recordado que en el último Informe PISA los escolares madrileños lograron la sexta mejor nota del mundo en Matemáticas, con una marca que se situaba 21 puntos por encima de la media española. No obstante, el Gobierno regional quiere seguir mejorando estos resultados de esta asignatura, y para ello es imprescindible garantizar un número suficiente de profesionales educativos con los conocimientos necesarios para despertar su interés por la asignatura.

Así, la primera parte del Plan prevé reforzar la formación de ingreso y continua de todos los docentes que la imparten en las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Esta apuesta por facilitar un conocimiento más profundo de la asignatura a maestros y profesores será especialmente intensa en el caso de los interinos que vayan a dar clase de Matemáticas.

Diez minutos de cálculo mental y profesores universitarios

Además, profesionales y alumnos contarán con guías de contenidos básicos adaptadas a cada curso para facilitar el repaso continuo de la materia, que serán elaboradas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y los estudiantes de Educación Infantil y Primaria dedicarán 10 minutos de cada jornada escolar a practicar el cálculo mental.

En cuanto a las medidas para paliar el déficit estructural de profesores de Matemáticas, la Comunidad de Madrid va a dictar una instrucción para que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de Ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos de la región, sin necesidad de contar con el máster de Secundaria.

Además, solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías.

Deducciones de hasta 400 euros

Por otra parte, la presidenta madrileña ha anunciado nuevos beneficios fiscales para los jóvenes que estudian y trabajan de forma simultánea, que fueron adelantados ayer por la Comunidad de Madrid al diario La Razón. Se trata de una deducción que permitirá aliviar el coste de sus matrículas por estudios, con el objetivo de respaldar el esfuerzo, el talento y la capacidad de sacrificio de los menores de 30 años que no solo se forman para mejorar sus oportunidades, sino que además contribuyen activamente al tejido productivo madrileño.

De esta manera, podrán aplicarse una deducción del 50% de las cantidades abonadas en concepto de matrícula universitaria de Grado o de estudios de Formación Profesional de Grado superior, hasta un límite de 400 euros anuales.

Para poder acogerse a esta medida, los beneficiarios deberán estar matriculados en curso completo y acreditar la actividad laboral -por cuenta propia o ajena- durante al menos 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el desarrollo de los estudios. En todo caso no será de aplicación a los contratos de formación.

El Ejecutivo autonómico estima que en torno a 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de este incentivo, para el que se destinará un máximo de 6 millones de euros. La Comunidad de Madrid reitera así su compromiso con quienes representan el futuro económico y social de la región.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.