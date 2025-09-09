Colapso en el Metro y los autobuses por el cierre de la Línea 6 y la vuelta al cole

Los madrileños han vivido este lunes, y continúan viviendo este martes, un auténtico quebradero de cabeza por el cierre del tramo este de la Línea 6 de Metro, que afecta al recorrido entre Moncloa y Legazpi —pasando por estaciones tan concurridas como Nuevos Ministerios, Avenida de América o Ciudad Universitaria—. El cierre ha coincidido con la vuelta al cole, a las universidades y al trabajo, generando largas colas y retrasos en el transporte público.

Para los 143.000 viajeros que se suben a diario a la línea Circular del suburbano, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha habilitado un servicio especial de autobuses que recorre la superficie replicando el trayecto de la L6. Metro de Madrid, por su parte, también ha reforzado los servicios en varias de sus líneas. Pero la realidad es que el plan parece no haber sido suficientes: el flujo ha provocado el colapso de gente y largas colas en varios puntos de la ciudad.

Como consecuencia, los trayectos se han alargado, por ejemplo, más de 50 minutos para quienes salen de Ciudad Universitaria en hora punta con la intención de llegar a Legazpi. Muchos usuarios se preguntan en redes sociales si alguien ha conseguido llegar a tiempo a su destino tanto el lunes como el martes.

Precisamente uno de los focos más caóticos se ha dado por la afección a la estación de CIU. Cientos de estudiantes que dependen del metro para llegar a la Universidad Complutense o a la Politécnica se han agolpado en varias paradas de autobuses alternativos en Moncloa para continuar su trayecto desde la superficie. La línea F, que conecta Cuatro Caminos con Ciudad Universitaria, también ha estado continuamente llena durante ambas mañanas, recibiendo pasajeros de las líneas 1 y 2 del metro.

Tampoco se han librado los trabajadores que se dirigían a Méndez Álvaro o Conde de Casal. Desde Sainz de Baranda, las colas se han mantenido durante ambas jornadas.

Segundo día en la parada de Moncloa colapsada. pic.twitter.com/VqYHxNjIo3 — Javier Guardiola /❤ (@guardiola_92) September 9, 2025

En cuanto al Metro, en líneas como la 1 y la 5, los usuarios también se han topado con aglomeraciones similares al buscar alternativas. En Twitter, algunos usuarios aseguran que "después de varios parones, nos han desalojado del metro de la Línea 1 en Atocha". La escena se repite entre los testimonios: andenes "a reventar", trenes que llegan llenos e incluso algunos que no aceptan viajeros.

Metro pide "disculpas" a los usuarios y asegura haber "reforzado las líneas hasta su máxima capacidad operativa ante la mayor afluencia de viajeros debida a las obras en la A5 y L6".

Si cortas una línea de metro, al menos refuerza el resto. Menudo caos y peligro @metro_madrid pic.twitter.com/DwFYZlYrvA — Rosa M. Carreño (@RosamariaCarreo) September 9, 2025

Esto es el Madrid de los madrileños, el Madrid de Ayuso y Almedia pic.twitter.com/PaMcK4ROlK — C.Cristina Forever (@cecilia2014cgm) September 8, 2025

@metro_madrid este es el andén de Legazpi a las 07:09am, L3. He tenido que dejar pasar dos trenes antes de poder entrar en uno. No cabemos. No hay aire acondicionado. El curso acaba de empezar. Por favor basta. #metromadrid pic.twitter.com/I84QxzYaOy — Mamen Romero (@ManmeRB) September 9, 2025

Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, la situación es de "caos absoluto". "Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo", ha denunciado, entre una tanda larga de tuits.

Que no se preocupen Teleayuso, A3, T5, ABC, etc. que el caos del metro, bus y Bicimad de Madrid ya me encargo de contarlo yo. Y no tanto para que se conozca, sino para que se constate que las incidencias en unos casos se magnifican y en otros se silencian. Los usuarios no… pic.twitter.com/6j2wWsOwuI — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 9, 2025

Por su parte, desde Más Madrid han lamentado que la ciudad haya vivido este martes "el segundo día colapsada por la incompetencia del Partido Popular". A través de su portavoz Manuela Bergerot, han señalado la falta de refuerzo de servicios especiales y la caída de Bicimad. "Ir al trabajo, a la Complutense o a la Autónoma se está convirtiendo en una auténtica yincana", ha escrito.

A pesar de las complicaciones, dice Metro que "nadie se está quedando fuera".