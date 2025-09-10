El no nacido será considerado un miembro más de la familia en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles, en una entrevista en Antena 3, una nueva Ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid, se une a otras como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años

Su objetivo es "garantizar una protección específica en beneficio de las familias". Así, el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley en los próximos meses y la región será la primera autonomía en dar este reconocimiento a todas las familias, ya que Galicia cuenta con una ley similar pero que aplica solo a las familias numerosas.

De esta forma, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo por lo que las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar o ayudas al alquiler joven.

Además, las familias que tengan dos hijos y estén esperando un tercero tendrán acceso a los beneficios por familia numerosa. También se aplicará a los beneficios fiscales como la deducción en el impuesto de la renta, deducción por gastos escolares, así como en la exención de tasas y otros beneficios fiscales por la compra de vivienda de segunda mano.

Una vez que la ley autonómica entre en vigor, aquellas mujeres embarazadas podrán solicitar estas ayudas, acreditando el embarazo a través de la presentación en el procedimiento de un informe médico que certifique la gestación y la fecha prevista para el parto. Y para garantizar la aplicación de esta nueva normativa en el ámbito tributario, la ley modificará las disposiciones legales correspondientes a aquellos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.