La reina Letizia asistió este miércoles a una jornada para alertar sobre la mutilación genital femenina y conocer la labor de la ONG Save a Girl Save a Generation, cuya fundadora, Asha Ismail, víctima de esta práctica, ha cifrado en 17.000 las niñas que en España están en riesgo de sufrirla cuando van a sus países de origen.

El acto se celebró en la Casa de la Cultura de Torreledores y se vio empañado por la ausencia de los concejales de Vox. "Estaban invitados", señalan a Libertad Digital fuentes del Ayuntamiento de este municipio madrileño. Y "tres de los cuatro ediles habían confirmado su asistencia antes del mes de agosto". No obstante, "días antes del evento comunicaron que no asistirían". La Reina estuvo acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro; y los codirectores del torneo solidario Luis Renedo y Adela Nieto.

Según ha informado la Cadena Ser, algunos militantes de la formación en la localidad, que pidieron permanecer en el anonimato, justificaron la ausencia señalando que "la Reina es una roja", que "no viene más que para tonterías", que "hay cosas más importantes en España" y que "la mutilación genital es un problema en el mundo por culpa de los que no comen jamón".

Durante el acto, Asha Ismail relató su terrible experiencia cuando, con 5 años, la sometieron a la mutilación genital, algo que, dijo, es muy difícil de olvidar y que la ha acompañado toda su vida, de tal forma que cuanto tuvo una hija, decidió luchar para que ella no padeciera su sufrimiento y acabó fundando la ONG cuando vino a vivir a España.

Una organización que fundó para formar a profesionales sobre una práctica que al principio se veía en España "como algo muy ajeno", y para hablar con las mujeres que venían de África sobre la mutilación genital, trabajando por un mundo donde las niñas sean libres de toda forma de violencia de género y tengan el poder de ser agentes de cambio.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.