Más Madrid rinde pleitesía a una Mónica García que llama "resentida" a Ayuso en los pasillos

La segunda jornada del Debate sobre el estado de la región se ha convertido por momentos en un homenaje a Mónica García. La ministra de Sanidad —que acudía como invitada—, ha sido ensalzada por Más Madrid como la alternativa "apabullante" a Isabel Díaz Ayuso.

Ha sido la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, quien ha agradecido a su compañera de partido por poner "la humanidad por delante" ante el "veneno antipalestino" de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En varios momentos de su discurso, la de Más Madrid ha presentado a García como el contrapunto perfecto a Ayuso: la ministra que bate récords de plazas MIR frente a una presidenta que "expulsa médicos"; la defensora de la salud pública frente a una Ayuso que actúa como "portavoz de Netanyahu"; la responsable de que España "lidere el refugio sanitario en Europa" frente al "veneno antipalestino" del Ejecutivo autonómico.

En su turno, el Gobierno regional se ha burlado del tono casi reverencial que Bergerot ha dedicado a García como "la hija pródiga que vuelve a casa". "Le ha faltado levantar los brazos para presentarnos al Rey León. Ha sido bochornoso", ha vacilado el popular Carlos Díaz-Pache.

Pese al protagonismo que le han regalado sus compañeros, García no se ha quedado a escuchar el debate completo. De hecho, ha sido el propio Díaz-Pache quien ha ironizado con que la ministra no haya querido escuchar a los demás "por eso del sectarismo ideológico": "Como ministra mal, pero con las pancartas y los gritos era extraordinaria".

En los pasillos de la Asamblea, García sí ha aprovechado para lanzar varios dardos a Ayuso, a la que ha tachado de "resentida" y "nerviosa" por el procedimiento judicial de su pareja, insinuando que le preocupa más esa causa que "el bienestar de los madrileños". "No sabemos exactamente muy bien por qué, si está resentida porque el Gobierno de España le ha dado 40.000 millones más de lo que les daba el Gobierno del PP anterior", ha sugerido la líder de Más Madrid.

También ha repetido los clásicos reproches de su partido: listas de espera históricas, negocios con el Grupo Quirón, abandono de residencias y un Madrid convertido en "coto privado para inversores".

Preguntada sobre si será la candidata de MM en las elecciones regionales de 2027 —tal y como ha insinuado el PP—, García se ha limitado a recalcar que su presencia en el Debate de este viernes ha respondido a su papel de "ministra de Sanidad" porque siempre va a estar "allí donde esté la defensa de la Sanidad Pública".