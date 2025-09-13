25 heridos en una explosión en un bar de Vallecas por una "concentración de gases"

Al menos 25 personas han resultado heridas por una explosión en un bar del barrio de Vallecas, en Madrid. La detonación afectó al edificio de viviendas ubicado justo encima del local. Entre los heridos hay tres en estado grave y dos potencialmente graves, que han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital de España

El suceso se ha producido en el bar Mis Tesoros, en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, sobre las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves. 18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina. La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

La explosión, según ha informado un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, fue causada por una "concentración de gases".

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos están realizando trabajos de desescombro a mano, debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso meter maquinaria. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está colaborando en la intervención con drones.