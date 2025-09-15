El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar la violencia" y convertir "el sufrimiento del pueblo de Gaza" en una "excusa" para atacar la imagen de la capital. Para el regidor, Sánchez es el responsable directo de lo ocurrido este domingo durante la última etapa de La Vuelta —cancelada en pleno recorrido por los disturbios—.

Almeida ha insistido en que lo que se vivió en las calles no fue una protesta "pacífica", sino un intento deliberado y "violento" de "reventar Madrid". En un desayuno informativo de Fórum Europa, ha señalado que Sánchez "ha dado un salto cualitativo" en su estrategia contra la ciudad y que lo peor está aún por llegar: "Va a hacer cosas que no somos capaces de imaginar, tenemos que estar preparados para responder".

El alcalde ha pedido también la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que acusa de haber dejado "tirada" a la Policía Nacional. Ha recordado que hubo más de veinte agentes heridos y que, pese a ello, Martín "no tuvo ni una sola palabra para ellos" en su comparecencia. También ha puesto en duda las cifras oficiales de asistencia, que el Ejecutivo cifró en 100.000 personas: "Esa cifra es falsa".

A su juicio, el dispositivo fue claramente insuficiente y con instrucciones equivocadas. Según ha dicho, está "seguro" de que la orden de la Delegación no fue reducir los incidentes, sino "no hagáis demasiado". "Fue insultante. Dejó tirada a la Policía Nacional, les ató de manos y pies", ha denunciado.

Almeida ha insistido en que la violencia debe condenarse "en todo caso y en todo momento, no en función de quién la ejerza". En esta línea, ha rechazado que se utilice el conflicto como arma política. "No se puede decir que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio", ha insistido, más aún cuando nadie aplica esa misma ecuación con Rusia por la invasión de Ucrania. Entrar en ese debate de la izquierda, ha dicho, es "estéril".

Entre los "secuaces políticos" de Sánchez, Almeida ha mencionado a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz e Irene Montero. Frente a ellos ha dejado claro que, aunque incendien las calles, alienten la violencia o generen disturbios, "os volveremos a ganar y a derrotar allí donde la democracia se manifiesta, en las urnas".

Preguntado por las palabras de Óscar López —que coincidiendo con el desayuno ha afirmado estar "orgulloso" de que Madrid diera "un grito al mundo en contra del genocidio a Gaza"—, Almeida ha cuestionado su "capacidad" para dar "lecciones morales" por, entre otras cosas, haber indagado en "lo de las saunas del suegro".

"Por supuesto que no debería ser ministro. No tengo ninguna duda de que no tiene la capacitación y de que además es un mal ejemplo para la política, igual que el delegado del Gobierno no debería permanecer en su cargo", ha reiterado. Pese a esto, ha añadido que, tener a López junto a Reyes Maroto en la oposición es, para él, "una garantía".