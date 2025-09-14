Ayuso acusa a Sánchez de "lanzar fuego" a la Vuelta: "Esto va contra la libertad, contra España"

La Vuelta vive este domingo su última etapa tras días de incidentes por las protestas antiIsrael que han provocado situaciones peligrosas como la vivida este sábado cuando manifestantes irrumpieron en la calzada al paso del pelotón. En el arranque de la jornada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado para contestar a Pedro Sánchez, que en un mitin no ha dudado en respaldar el boicot.

"Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo, no coaccionar a los ciclistas. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen", ha señalado Díaz Ayuso, para quien Sánchez está "lanzando fuego" alrededor de la situación cuando debería "llamar a la convivencia, al entendimiento" o "por lo menos no azuzar más".

En respuesta a los periodistas desde Alalpardo, donde arrancaba una etapa que está sufriendo modificaciones en su recorrido, Ayuso ha mostrado su apoyo a "todos los equipos" que corren la Vuelta Ciclista a España, "desde el equipo de Israel a, por supuesto, el resto". "Desearles lo mejor en esta última Vuelta y hay que hacerlo por la libertad, por la democracia, por la convivencia, por el deporte", ha apostillado.

Sobre el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que "no tiene que alentar a las manifestaciones" para "luego protegerlas o no". Tiene, a ojos de Díaz Ayuso, que "proteger a los deportistas", algo que "no está sucediendo". "En Madrid , y él lo sabe bien, te puedes manifestar en la Embajada de Israel, en la Puerta del Sol, en la Moncloa, oye, te puedes manifestar en miles de sitios, pero no puedes jalear protestas que acosan al deporte y que están boicoteando un día precioso para todos los españoles", ha reprochado la presidenta para rematar preguntándose "qué culpa tienen" los deportistas de las acciones de su gobierno.

"La violencia ha vencido al deporte"

Mientras, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cuando ya se ha conocido la cancelación de la etapa, ha señalado que "algunos lo celebrarán como un triunfo, como Pedro Sánchez, quien es el responsable de lo que ha pasado hoy. Uno de los días más triste, la violencia ha vencido al deporte".

"Hoy Madrid se ha desbordado en violencia", ha insistido. "Les importa el sufrimiento de Gaza lo mismo que los problemas politicos de España", ha apuntado.