El presunto corrupto responde al nombre de Alberto Blázquez. Y los hechos que se investigan se acotan en las dos últimas legislaturas gobernadas por el PSOE en Alcalá de Henares. La causa lleva abierta desde octubre de 2024 y ahora, el juez ha acordado que la investigación dure seis meses más para que finalice el próximo 18 de marzo y se practiquen nuevas diligencias. Los posibles delitos cometidos están aun sin especificar, aunque los informes de la UDEF apuntan a una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación. Los agentes han centrado el foco en la contratación de las máquinas de vending de la Ciudad Deportiva y en adjudicaciones a cinco empresas, sin que se hayan justificado debidamente los servicios prestados. Actualmente, Blázquez es edil en la oposición del PSOE y también es miembro de la Comisión de Ética y Garantías del Psoe madrileño, órgano dirigido por Óscar López. El concejal comparecerá como investigado en el juzgado el próximo 14 de octubre. También lo harán otros dos técnicos: E. R. S., jefe administrativo de Personal, Contratación y Compras, y Á. S. B., coordinador de Instalaciones Deportivas. En la causa se han personado como acusación particular el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, y como acusación popular Vox. Desde la formación liderada por Santiago Abascal han solicitado la dimisión de Blázquez. Y en el PP acusan a los socialistas de "manchar" el nombre de Alcalá de Henares.

❌ El @PSOEAlcaladeH vuelve a manchar el nombre de Alcalá de Henares. El concejal socialista @AlbertoBlazquez, exresponsable de Deportes y miembro de la Comisión de Ética y Garantías del @psoe_m de Óscar López, ha sido citado como investigado por corrupción en la gestión de la… pic.twitter.com/FeBCKMMQeV — PP Alcalá de Henares (@ppdealcala) September 15, 2025

El PSOE defiende a su concejal

Por su parte, el grupo municipal socialista de Alcalá ha emitido este mismo lunes un comunicado en defensa Alberto Blázquez. En el mimo subrayan que el auto habla de "delitos sin especificar", que Blázquez siempre ha actuado "de forma honesta y siguiendo la normativa", y que la denuncia parte de Vox, a quien acusan de emprender una "persecución política" también contra trabajadores municipales. El partido expresa su plena confianza en el edil y asegura que colaborará con la justicia.