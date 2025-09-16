Ayuso reta al Gobierno y anuncia la defensa a ultranza de la Educación Especial en Europa y los tribunales

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este martes el compromiso de su Gobierno con los centros públicos de Educación Especial, fundamentales para ofrecer una atención especializada y adaptada para alumnos de 3 a 22 años con discapacidad severa y que presentan necesidades educativas especiales.

"Para nosotros no es aceptable y tampoco es humano decir que estos centros de Educación Especial son guetos, que se tienen que cerrar como escuchamos la semana pasada por dirigentes nacionales", ha señalado Isabel Díaz Ayuso tras visitar el colegio público de Educación Especial Duque de Ahumada, en Valdemoro, un centro que abrió sus puertas en el curso 2023/24.

Fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien definió como "guetos" estos centros y cargó contra el PP por llevar al Congreso una proposición que instaba a reformar la ley de educación (la LOMLOE) para permitir que las familias del alumnado con necesidades educativas especiales puedan elegir en qué centro quieren escolarizar a sus hijos: si en un colegio ordinario o en una escuela de educación especial. Finalmente, no salió adelante al contar con el rechazo de todos los grupos, excepto PP, Vox y UPN.

Tras remarcar que estos espacios son "hogares de aprendizaje", Ayuso ha apuntado que no se puede tampoco perseguir a las familias que eligen estos centros y "que digan que esto intenta discriminar y desagregar a las personas con discapacidad". "Esto no es ir contra ellos, es todo lo contrario; es hablar, a mi juicio, sin saber lo que se está diciendo", ha añadido.

Para la presidenta madrileña, no dar a cada uno de estos niños o jóvenes lo que especialmente necesitan, especialmente los más vulnerables, "no hace verdadera igualdad". Esta empieza "por reconocer que estos niños y estos jóvenes son únicos". Por eso, ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional "va a seguir inquebrantable" y lo van a defender en todos los ámbitos, en España, en instituciones europeas y en los tribunales, si es necesario.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional ha querido mandar un mensaje "de apoyo y de confianza" a las familias, a los docentes y a toda la comunidad educativa que trabajan en los centros de Educación Especial porque "los vamos a defender no solo en todas las instituciones sino en los tribunales necesarios" porque, ha dicho, esta educación tiene que seguir viva y crecer en base a lo que nos demandan sus protagonistas auténticos.

La oferta de los Centros de Educación Especial comprende diversas enseñanzas de Educación Infantil Especial, Básica Obligatoria y Talleres Formativos, y ofrecen a los estudiantes y sus familias servicios, recursos y medidas personalizadas. Además, cuentan con profesionales y perfiles muy especializados y sus instalaciones presentan unas características arquitectónicas y organizativas que permiten un cuidado más individualizado.

Tres nuevos centros

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid existen 27 centros de Educación Especial públicos y 156 aulas ubicadas en colegios públicos ordinarios en 60 colegios. Para incrementar la disponibilidad de estos recursos y seguir garantizando la libertad de elección de las familias, Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a construir tres nuevos centros públicos con 575 plazas escolares.

Estos colegios, en los que el Ejecutivo autonómico invertirá 23,5 millones de euros, estarán situados en Móstoles, El Escorial y el distrito madrileño de Villaverde, y sus respectivas obras comenzarán esta legislatura.

Además, este curso 2025/26 la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha incrementado el número de aulas para la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ya alcanzan las 919 (+37), y también aumentan hasta 156 (+51) las aulas de Educación Especial en colegios públicos.