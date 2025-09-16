El 'boom' de Paracuellos del Jarama: lanzan Miramadrid 2 con 7.200 viviendas y 1.800 millones de inversión

Paracuellos de Jarama ha presentado oficialmente Miramadrid 2, el mayor proyecto urbanístico de su historia. Este nuevo desarrollo, denominado PAU-2, contempla la construcción de 7.233 viviendas, de las cuales más de la mitad estarán sujetas a régimen de protección pública, y se desplegará sobre una superficie total de 2.116.800 metros cuadrados.

El plan incluye modernas infraestructuras, la creación de zonas verdes que superan el medio millón de metros cuadrados, y la construcción de dos nuevas rondas viarias que mejorarán la conexión del municipio.

Desarrollo en tres fases hasta 2034

El proyecto se ejecutará a lo largo de ocho años, dividiéndose en tres fases que permitirán acompasar el crecimiento residencial con la dotación de servicios públicos.

Primera fase (2027-2030): se construirán 4.040 viviendas, con un peso predominante de la vivienda protegida (3.716 en bloque), además de 324 viviendas unifamiliares libres.

Segunda fase (2030-2032): se proyectan 2.247 viviendas libres, de las cuales 1.881 serán colectivas y 366 unifamiliares (94 pareadas y 272 en hilera).

Tercera fase (2032-2034): se completará con 946 viviendas unifamiliares libres (417 aisladas y 529 pareadas).

En total, el 51 % de la edificabilidad residencial estará destinada a vivienda protegida, concentrándose toda ella en la primera fase del desarrollo.

Nuevas rondas y conexión con la M-50

El plan urbanístico incluye la construcción de las Rondas Norte y Sur, vías estratégicas que conectarán el nuevo barrio con Miramadrid 1 y el casco urbano. Además, se incorporarán nuevos accesos a la M-50, lo que permitirá una integración fluida con la red metropolitana de Madrid.

El desarrollo contempla también el impulso de un nuevo ámbito industrial y logístico, el Sector 15-La Perla, que albergará actividades económicas, productivas y de servicios empresariales.

El consejero delegado de Hercesa Inmobiliaria y presidente de la Comisión Gestora del PAU-2, Juan José Cercadillo Calvo, ha destacado que Miramadrid 2 representa un modelo de colaboración público-privada que apuesta por la movilidad eléctrica, energías renovables y materiales de bajo impacto ambiental.

Espacios abiertos y movilidad peatonal

El diseño urbano del nuevo barrio responde a la topografía del terreno, que presenta un desnivel entre los 718 y los 652 metros de altitud, y apuesta por mantener un entorno abierto. El planeamiento incorpora 554.958 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, lo que supone más del 28 % de la superficie neta del sector.

Estas áreas se articularán en torno a parques lineales, corredores peatonales y zonas de recreo, priorizando la movilidad blanda y la vida comunitaria. El arquitecto responsable del planeamiento, Jesús Rueda Colinas, ha explicado que el diseño urbano busca integrarse paisajísticamente con el entorno natural y fomentar recorridos peatonales.

Además, se ha previsto un gran bulevar verde central con capacidad para acoger servicios y espacios de hostelería, concebido como eje vertebrador de la actividad del barrio.

Inversión estimada de 1.800 millones

La inversión total del desarrollo ronda los 1.800 millones de euros, según las estimaciones de Hercesa. De esta cantidad, 79 millones se destinarán a trabajos de urbanización e infraestructuras, mientras que el coste medio de construcción por vivienda se sitúa en torno a los 250.000 euros.

Actualmente, Paracuellos de Jarama cuenta con 28.000 habitantes, pero el Ayuntamiento proyecta que, con Miramadrid 2, la población pueda alcanzar los 50.000 residentes.

El alcalde, Jesús Muñoz, ha señalado que este proyecto permitirá a Paracuellos "apostar por un crecimiento equilibrado y situarse entre los municipios de referencia de la Comunidad de Madrid". Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Roberto Sotomayor, ha destacado que el planeamiento se orienta a ofrecer "una oferta residencial diversa para jóvenes, familias y mayores, bajo criterios de sostenibilidad y cohesión social".