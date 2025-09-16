Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante en Madrid

Un incendio declarado sobre las doce y media de este martes en la cocina de un restaurante próximo a la plaza de Colón ha dejado dos bomberos heridos graves y otros siete con pronóstico leve, según ha informado Emergencias Madrid. El fuego ha obligado además al desalojo temporal de dependencias del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, debido a su proximidad.

El establecimiento afectado es un restaurante especializado en comida ecuatoriana, de nombre Ñaño Madrid y se encuentra en la calle Amador de los Ríos, en Chamberí. Según los primeros datos, las llamas se originaron en la cocina y generaron gran cantidad de humo y calor, lo que ha complicado la intervención de los equipos.

Hasta el lugar han acudido dieciocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Durante las labores de extinción, dos efectivos que han entrado en relevo han resultado con quemaduras graves en las manos y han tenido que ser rescatados por sus compañeros. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario La Paz.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí. 18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

Los otros siete bomberos afectados han sido atendidos por sanitarios del Samur-Protección Civil. Presentaban síntomas compatibles con estrés térmico o inhalación de humo y han sido derivados con pronóstico leve a varios hospitales: el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y el Gregorio Marañón.

Aunque ahora el fuego se encuentra ya controlado, los bomberos continuan con la ventilación y revisión de la zona para evitar posibles rebrotes.