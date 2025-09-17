Ayuso amplía el plan Mi Primera Vivienda hasta los 50 años con avales de hasta el 100%

La Comunidad de Madrid ha anunciado la ampliación del programa Mi Primera Vivienda para que los solicitantes puedan acceder hasta los 50 años, con avales bancarios de entre el 90% y el 100% para la compra tanto de viviendas nuevas como de segunda mano. La medida se enmarca en el Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027, presentado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región.

Hasta ahora, el programa estaba limitado a personas de entre 18 y 40 años, salvo casos de familias numerosas, monoparentales o de nacimiento y adopción de hijos, en los que no existían restricciones de edad. Con el nuevo esquema, los avales se ajustan así: 100% para menores de 40 años; 95% para solicitantes de entre 40 y 45; y 90% para los que tengan entre 45 y 50 años, según ha detallado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

El importe máximo de la financiación era de 390.000 euros, con el objetivo de facilitar la entrada al mercado inmobiliario a madrileños que no cuentan con el ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca en condiciones habituales.

El programa se desarrolla en colaboración con ocho entidades: Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, Unicaja e ING. Desde su puesta en marcha, más de 5.000 jóvenes han accedido a una vivienda a través de este sistema.