Ayuso amplía el plan Mi Primera Vivienda hasta los 50 años con avales de hasta el 100%

Hasta la fecha, se han beneficiado de este plan más de 5.000 jóvenes en la Comunidad.

Carteles de 'Se Vende' en la Glorieta de Embajadores | Europa Press

La Comunidad de Madrid ha anunciado la ampliación del programa Mi Primera Vivienda para que los solicitantes puedan acceder hasta los 50 años, con avales bancarios de entre el 90% y el 100% para la compra tanto de viviendas nuevas como de segunda mano. La medida se enmarca en el Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027, presentado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región.

Hasta ahora, el programa estaba limitado a personas de entre 18 y 40 años, salvo casos de familias numerosas, monoparentales o de nacimiento y adopción de hijos, en los que no existían restricciones de edad. Con el nuevo esquema, los avales se ajustan así: 100% para menores de 40 años; 95% para solicitantes de entre 40 y 45; y 90% para los que tengan entre 45 y 50 años, según ha detallado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

El importe máximo de la financiación era de 390.000 euros, con el objetivo de facilitar la entrada al mercado inmobiliario a madrileños que no cuentan con el ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca en condiciones habituales.

El programa se desarrolla en colaboración con ocho entidades: Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, Unicaja e ING. Desde su puesta en marcha, más de 5.000 jóvenes han accedido a una vivienda a través de este sistema.

