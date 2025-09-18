La diputada trans de Más Madrid, Jimena González, se embarcará en la próxima flotilla camino a Gaza

La diputada de Más Madrid Jimena González se embarcará en la próxima flotilla que salga camino a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del "Estado genocida" de Israel y llevar ayuda humanitaria.

Lo ha anunciado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves durante su rechazo a la Proposición No de Ley (PNL) de Vox que pedía prohibir el velo en colegios y en edificios públicos.

"En unos días salgo en la próxima flotilla a Gaza. Una flotilla pacífica, cargada de material humanitario, con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza", ha planteado.

Al hilo, ha explicado que lo hace como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española, con muchísimo orgullo de ir", porque entiende que el trabajo de "representación política" va "mucho más allá del trabajo parlamentario".

"Implica representar la voluntad del pueblo que te ha elegido como diputada. Y esa voluntad la ha expresado el pueblo madrileño con meridiana claridad el pasado domingo. Así que es un orgullo y un honor ir en esa flotilla representando la voluntad de todos los madrileños y madrileñas que me han elegido como diputada, de que termine el genocidio en Gaza y de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar", ha rematado llamando así al exterminio del pueblo judío. González ha asegurado que va a tener "muchísimo más miedo de los soldados israelíes que de la población palestina".