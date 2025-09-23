Así funciona el 'hospital sin paredes' de Ayuso para salud mental infantil que cosecha un "extraordinario balance"

La Unidad de Hospitalización Psiquiátrica a Domicilio del Hospital Niño Jesús ha atendido ya desde su creación, en 2021, a 234 pacientes, consolidando este recurso para la población pediátrica con patologías mentales en niños y adolescentes que no necesitan estar ingresados y requieren cuidados complejos y continuados.

Durante su visita al prestigioso hospital infantil de la Comunidad de Madrid, la presidenta ha puesto en valor este "extraordinario balance" de la Unidad donde casi el 80% de los casos atendidos en estos cuatro años corresponde a menores con problemas de conducta alimentaria, mientras que el porcentaje restante incluye, entre otros trastornos, los depresivos, del espectro autista y los compulsivos, así como psicosis.

La edad más frecuente de los beneficiarios es 14 años, con una tendencia descendente desde su creación y para optar a este recurso de la sanidad pública madrileña se tiene en cuenta la gravedad clínica, la distancia a la que se encuentra el lugar de residencia y el entorno familiar. De media, cada paciente recibe asistencia en él durante 29 días.

El personal sanitario que se ocupa de estos menores está formado por un psiquiatra, una psicóloga clínica y personal de Enfermería que realizan en los domicilios la intervención terapéutica con el apoyo de herramientas de telemedicina. Y los resultados clínicos de esta modalidad asistencial conocida como hospital sin paredes son idénticos a los de un ingreso hospitalario convencional, sin el impacto emocional y social de este, pero con las mismas garantías de seguridad y eficacia en los tratamientos. Además, permite adaptar el procedimiento a cada caso.

Las familias, por su parte, reciben una preparación específica, en función del tipo de patología de su hijo, pudiendo comunicarse ante cualquier duda que se presente con los profesionales que atienden a sus hijos 24 horas del día, los 365 días del año. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha resaltado que los padres de los pacientes asistidos por la UHPaD del Niño Jesús la puntúan con una nota media de 4,9 sobre 5. Lo hacen tras constatar que les ayuda a manejar los síntomas en el entorno habitual de sus hijos, reducir el miedo y la sensación de angustia y aumentar la comprensión que tienen sobre estas enfermedades.

Ampliación del Hospital Niño Jesús

En otro orden de cosas, la presidenta ha anunciado el proyecto de reforma y ampliación de este hospital con un nuevo edificio y la puesta en marcha de un Instituto de Neurociencias y Salud Mental. Este proyecto da respuesta a las necesidades asistenciales actuales y futuras de la población pediátrica de la sanidad pública, como el incremento de los problemas de salud mental, la atención al daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas, o el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.

Las nuevas instalaciones se situarán en la parte posterior del edificio histórico, inaugurado en 1877, hace casi 150 años. "Estamos poniendo la salud en el centro de todas nuestras preocupaciones y desvelos, porque queremos cada día mejorar los tratamientos y la asistencia que reciben todos los madrileños", ha subrayado la presidenta. Así, la planta baja estará dedicada en exclusiva a niños y adolescentes con cáncer. Dispondrá de dependencias destinadas a la hospitalización convencional, trasplantes y terapias avanzadas, colegio, un área para la capacitación familiar y otra de reuniones.

En la primera planta habrá 11 quirófanos de altas prestaciones, de los cuales uno será híbrido y otro robótico. También incorporará una sala inteligente para operaciones dotada de avances de vanguardia, banco de muestras biológicas, Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos y un espacio de Reanimación/Despertar y de preparación de pacientes. La segunda albergará la planta técnica del nuevo edificio del Hospital público Niño Jesús, y proporcionará las instalaciones necesarias para asegurar las condiciones de las áreas asistenciales y de investigación. Además, en un futuro, en el edificio histórico se creará una nueva Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de Niños y Adolescentes. Y la planta -1 estará reservada para el diagnóstico por imagen, con salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica.

Primer Instituto de Neurociencias y Salud Mental

Como ha explicado la presidenta, el Instituto de Neurociencias y Salud Mental para niños y adolescentes del Niño Jesús será el primero de sus características en España e integrará los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia. Estará coordinado y trabajará en red con el futuro Centro de Investigación de Excelencia en Salud Infanto-Juvenil de la Ciudad de la Salud.

Este proyecto requiere no solo una integración funcional sino también arquitectónica, por lo que se readecuarán los espacios con pabellones interconectados para facilitar la unión de la neurociencia y la salud mental, en el ámbito asistencial y en la investigación. Así, se creará un ecosistema para facilitar el trabajo multiprofesional. La futura infraestructura también contempla la construcción de una azotea con zonas ajardinadas que facilitará el descanso y ocio de los ingresados y sus familias, así como paneles solares que proporcionarán eficiencia energética al nuevo recinto que, además, verá notablemente mejoradas sus condiciones de accesibilidad.