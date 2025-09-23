El Gobierno de Ayuso exige por carta a Redondo que presente su dimisión: "Es una negligencia premeditada y encubierta"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha enviado este martes una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para exigirle información acerca de las pulseras utilizadas para controlar las órdenes de alejamiento de los maltratadores y cuyos fallos, "que pusieron en riesgo la vida y seguridad de las mujeres y de sus hijos en toda España", fueron detectados por jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"La propia Fiscalía General del Estado, en su Memoria 2024, ha constatado que este fallo ha derivado en absoluciones, sobreseimientos provisionales y desprotección de víctimas", recuerda en su carta Ana Dávila para quien un hecho de esta "magnitud" constituye ya, por sí solo, "un acto intolerable en un Estado de Derecho".

Pero es que, además, "ocultarlo y minimizarlo, pese a las advertencias reiteradas de las víctimas, del Observatorio del CGPJ, de distintas fiscalías provinciales y de profesionales del propio sistema, solo puede considerarse como una negligencia premeditada, consciente y encubierta", subraya la consejera madrileña. Algo "absolutamente" impropio de una democracia avanzada y más propia de un gobierno que "abandona a las víctimas y traiciona su deber más elemental: protegerlas".

Así las cosas, Dávila exige a la ministra de Igualdad que, de manera "inmediata", informe con datos oficiales de cuántas mujeres y procesos judiciales se han visto afectados y cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024, con especial referencia a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, pide a Redondo que aclare con detalle y transparencia, cada paso dado para la adquisición de los terminales y la gestión del servicio, así como "el proceso en la migración de datos entre las empresas que han gestionado el sistema" y que ha puesto en jaque la garantía de los procedimientos judiciales. También le pide explicaciones acerca de por qué su Ministerio no actuó pese a las advertencias recibidas y, lo más importante, que aclare "si puede garantizar que, a día de hoy, las víctimas están seguras y el sistema libre de fisuras".

"Lo ocurrido con el sistema Cometa no es un fallo técnico aislado, sino uno más en una larga cadena de decisiones irresponsables desde el Ministerio de Igualdad, que evidencia, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más daño ha causado a las mujeres en democracia, dejando tras de sí dolor, desprotección y desamparo, especialmente entre las más vulnerables", afirma la consejera Dávila, quien concluye su misiva pidiendo a la ministra que presente su dimisión.