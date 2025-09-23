El juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado al alcalde de Arroyomolimos, Luis Quiroga (PP), por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Lo mismo para María Isabel Santamaria, la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios (EMUGESA) de Arroyomolinos.

La resolución judicial señala que existen indicios suficientes de criminalidad para que Quiroga y Santamaría pasen de estar en calidad de investigados a ser formalmente procesados, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la EMUGESA durante la etapa de gobierno de Ana Millán, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Entre las irregularidades denunciadas figura nombramientos de directivos de manera fraudulenta, retribuciones irregulares y la manipulación de actas de los Consejos de Administración.

Ahora, desde el PSOE de Arroyomolinos exigen la dimisión inmediata del alcalde de la localidad y de la secretaria. Subraya además que resulta "especialmente grave" que María Isabel Santamaría, sea "abogada de Ana Millán en varias de esas causas", lo que a su juicio refleja "las redes de intereses y complicidades heredadas de aquella etapa".

Causa abierta a Ana Millán

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, sostuvo este lunes que no hay "nada nuevo bajo el sol" en la causa que investiga a la vicepresidenta primera de la Asamblea y 'número 3' del PP de Madrid, Ana Millán, y ha afirmado que "no hay absolutamente nada".

Lo ha afirmaba después de que el pasado viernes la juez que instruye el caso ampliase la investigación seis meses más. Se trata de dilucidar la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.

"La juez que está investigando no ha encontrado nada. Cuando elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia se la tuvo que devolver para decirle todo lo que describe aquí. No hay nada que sea delictivo y por lo tanto, o usted me presenta otra cosa o cierre usted esta causa. La jueza ha decidido en lugar de cerrar la causa, seguir investigando, pues que siga investigando", ha indicado Díaz-Pache al tiempo que ha afirmado confiar en la Justicia.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmaba que es "otro hito más de corrupción" de los 'populares' en la Comunidad y reprochaba que no es que "no la van a combatir dentro del partido", sino que además "quien comete cualquier tipo de corrupción desde las instituciones va a ser protegida".

Su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha reivindicado a su parido porque cuando uno de sus cargos "se ve afectado por una situación como esta inmediatamente" se le "echa a un lado" para poder seguir el procedimiento judicial y no poner "ninguna sombra sobre la gestión de los recursos públicos". Por último, Vox ha indicado que respeta el "principio de presunción de inocencia"