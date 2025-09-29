Almeida ordena el cierre del hostal de Parque de las Avenidas que abrió sin licencia

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado este lunes el cese inmediato de la actividad del hostal ubicado en Parque de las Avenidas, después de constatar que abrió sus puertas el pasado viernes sin contar con la licencia pertinente. Desde hace meses, los vecinos vienen denunciando que, bajo la apariencia de un hostel turístico, pueda esconderse un albergue destinado a la acogida de inmigrantes o solicitantes de asilo, un uso para el que no tiene autorización.

El ya llamado Velvet Hostel comenzó a alojar turistas el mismo día en que el alcalde José Luis Martínez-Almeida advertía en esRadio que la intención municipal era evitar su apertura por "no cumplir con la normativa". Señaló también al Gobierno central por "enviar menas" sin previo aviso y "pretender utilizar edificios que no se corresponden con ese tipo de alojamiento" para alojarlos.

La apertura irregular motivó —nuevamente— la protesta de los vecinos, que se concentraron por la tarde a las puertas del establecimiento. Hasta allí acudió también la Policía Municipal que, según ha precisado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, levantó acta tras una inspección del inmueble situado en la calle Baviera número 9.

Por su parte, el dueño del local defendió ante los agentes que sí contaba con licencia, mostrando un dictamen favorable para justificar la apertura. El empresario es además titular de otros dos hostales en Madrid, en Vallecas y en Pacífico. El primero de ellos cerró este verano y había funcionado anteriormente como centro de acogida de inmigrantes, lo que alimenta la desconfianza vecinal respecto al uso que pudiera darse ahora en Parque de las Avenidas.

Más aún, desde principios de verano, tanto Almeida como Carabante venían expresando públicamente sus sospechas de que el inmueble pudiera destinarse a tal fin, además, con el beneplácito del Gobierno central. "El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo de seriedad y decir quiénes son, cuántos son y, sobre todo, qué recursos pretende utilizar para estas personas: eso sería una prueba de buena fe", reclamó el alcalde a principios de junio.

El Ayuntamiento sostuvo entonces que la licencia solo ampara la actividad de hostal turístico, y "en ningún caso" su uso dotacional o social. "No puede acoger a personas y atenderlas socialmente", declaró el delegado. Así, permitirá ahora reanudar la actividad únicamente cuando el local obtenga la autorización definitiva, que está condicionada a una inspección que verifique que su actividad se ajusta al uso turístico solicitado.