Almeida: "Alguien tiene que pagar por lo que sucedió en Madrid el día de la Vuelta"

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde el Teatro Amaya de Madrid el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, ha tratado numerosos temas de la actualidad nacional y local. Desde las obras que complican la circulación en Madrid hasta la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, pasando por lo sucedido en la Vuelta a España Almeida ha dado su opinión.

La cuestión del boicot y la cancelación del final de La Vuelta en Madrid ha resurgido dos semanas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus terminales mediáticas impulsaran las protestas contra la principal competición ciclista de España y empezara con la cortina de humo sobre Gaza con la que está intentando tapar la corrupción de su entorno familiar y político. El alcalde de Madrid, al igual que hizo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ambas administraciones están "trabajando" para ver "si desde el punto de vista jurídico puede haber una reclamación".

"Nosotros no lo hemos abandonado", ha dicho Almeida que cree que "alguien tiene que pagar lo que sucedió en Madrid el día de La Vuelta" porque "no puede ser que quede impune que desde el Gobierno de España se reviente una ciudad como Madrid y nuestra imagen y se ampare a la gentuza". En este sentido ha insistido en "lo que dijo Alfonso Serrano: ahí hubo gentuza, eso es cierto. La gentuza que llevaba chinchetas, cristales y determinadas cosas para que al paso de los ciclistas tirarlas y que a 60 kilómetros hora se cayeran. A alguno lo tiraron, eso no se dice. Hubo 3 o 4 ciclistas que se fueron al suelo en Madrid igual que hubo 22 policías heridos".

Madrid, ciudad sucia

Finalmente, respondiendo a preguntas de los oyentes, se ha referido a la deficiente limpieza que padece la ciudad, reconociendo que "estábamos mejor de lo que estamos ahora": "Tenemos que hacer un esfuerzo para estar como hace unos meses". El alcalde se ha referido al colapso de los puntos limpios: "Más que a las personas, es una cuestión de hablar, de concienciar y de transmitir el mensaje, sobre todo, al ámbito comercial y de la hostelería, de que hay horarios determinados en los que se saca –la basura– porque hay horarios determinados para recoger". "La ciudad no está lo suficientemente limpia, aun así, es una ciudad limpia. Cada vez que se me acerca alguien de fuera, me dice que es una ciudad limpia, le sorprende", ha concluido.