Tensión entre Óscar Puente y Almeida por una bandera palestina borrada de una plaza de Madrid

El borrado de una bandera palestina pintada con tiza en la Plaza del Dos de Mayo ha terminado en un cruce de reproches entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La bandera había aparecido en las inmediaciones de un centro escolar después de la celebración de una "manifestación pacífica" con motivo de la iniciativa Martes con Palestina. La dibujaron los propios alumnos del colegio Pi i Margall. Pero no ha sido hasta este jueves cuando la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, ha acusado al Gobierno municipal de "borrar una manifestación pacífica de solidaridad con Palestina".

Por su parte, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha recordado en rueda de prensa que se actuó "por cumplimiento de la ordenanza municipal" ya que la pintada no estaba en el colegio, sino en plena vía pública. Además, ha explicado que se intervino como respuesta a una denuncia de un vecino de la zona. "Selur ha acudido ante la denuncia, como ocurre en tantas, por ejemplo en las fachadas de las sedes del PSOE", ha zanjado.

Sin embargo, Puente no se ha dado por satisfecho con la explicación del Consistorio y ha tirado de ironía al sugerir que se pinten con la bandera palestina los "innumerables puntos sucios" de la ciudad, porque, según ha dicho, "va a ser la única forma de que Almeida los limpie". Ha extendido además la broma a su propia ciudad: "Idéntica estrategia sería necesaria en Valladolid".

Empezaremos por el punto más sucio de Madrid: el Palacio de la Moncloa. pic.twitter.com/ByENbYy9Te — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 25, 2025

En la misma línea, una hora después, Almeida ha respondido a Puente en sus redes sociales: "Empezaremos por el punto más sucio de Madrid: el Palacio de la Moncloa".