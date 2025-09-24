Sánchez anuncia que va a enviar un buque militar en apoyo a la flotilla de Gaza tras las presiones de Podemos

Una de las principales prioridades de Pedro Sánchez sigue siendo mantener cohesionado el bloque de investidura, cueste lo que cueste, pese a que algunos socios, como Junts o Podemos, han optado ya por marcar distancias y confrontar abiertamente con el Ejecutivo. Las fricciones con los morados no solo persisten, sino que se intensifican, aunque el presidente del Gobierno pretenda endulzar las relaciones mediante gestos que asuman parte de sus exigencias.

Tras la aprobación del embargo de armas a Israel, un real decreto que, para Podemos, no pasa de ser un mero titular electoral y "fake", el Gobierno tiene ahora un mes para convalidarlo en el Congreso. Consciente de la fragilidad de su mayoría, Pedro Sánchez ha anunciado el envío de un buque militar para dar apoyo a la Flotilla de Gaza, en lo que parece un nuevo gesto de aproximación hacia sus socios más críticos.

La iniciativa responde a una exigencia planteada directamente por la líder de Podemos, Ione Belarra, quien, a través de una carta, urgió al Ejecutivo a actuar: "Insto al Gobierno de España a adoptar de inmediato todas las medidas diplomáticas, militares y económicas a su alcance para garantizar la seguridad de la Global Sumud Flotilla y de las personas a bordo", señalaba la misiva. Entre esas medidas, Belarra incluía explícitamente "la articulación de un operativo militar internacional y defensivo".