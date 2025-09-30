Madrid arranca la vacunación de 50.000 bebés contra la bronquiolitis

La Comunidad de Madrid comienza este miércoles a vacunar a los bebés para protegerlos frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante - entre otras infecciones- de la bronquiolitis. Se estima que los beneficiarios de esta tercera campaña anual serán alrededor de 50.000 lactantes.

Los niños con menos de seis meses –nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año– serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud: 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón y La Paz, todos ellos en la capital, así como Puerta de Hierro Majadahonda, Sureste (Arganda del Rey), Móstoles, Infanta Cristina (Parla) y Henares (Coslada).

Por su parte, los que lo hagan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades de la región donde nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

Para informar a las familias, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad les ha enviado mensajes SMS y ha elaborado materiales divulgativos en español, francés, inglés, árabe y chino, que se distribuirán en los hospitales y centros de salud públicos, y también estarán disponibles en esta web.

Este es el tercer año que la Comunidad de Madrid toma esta medida, tras adoptarla de manera pionera. En la temporada 2024/25 se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana, con 45.957 vacunados, volviendo a demostrar su eficacia y seguridad, con una reducción significativa de casos tanto en Atención Primaria como en hospitales, donde los ingresos bajaron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.