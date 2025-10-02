Amenazas en las protestas palestinas del Sindicato de Estudiantes: "¡Ayuso, sionista, estás en nuestra lista!"

Estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria se manifiestan desde las 12.00 horas de este jueves 2 de octubre en Madrid en contra de Israel, a iniciativa del Sindicato de Estudiantes que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: "¡Paremos el genocidio, huelga general!".

¡Brutal respuesta al genocida Netanyahu y sus cómplices! Las calles se nos quedan pequeñas. Madrid, Bilbo, Valencia, Sevilla ya salen en manifestación. #Gaza aguanta, la juventud se levanta! pic.twitter.com/gmjWCLWEav — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) October 2, 2025

La marcha, una de las organizadas en distintas ciudades de toda España, ha comenzado pasadas las 12:00 en la calle Atocha, cerca de la estación de metro Estación del Arte con gritos de "¡no es una guerra, es un genocidio!", "¡desde el río, hasta el mar, Palestina vencerá!" y amenazas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid como "Ayuso, sionista, estás en nuestra lista!".

Los cánticos del sindicato de supuestos estudiantes: "Ayuso, sionista, estás en nuestra lista" pic.twitter.com/D0BMGEozQh — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) October 2, 2025

Los participantes, enarbolando banderas de Palestina y carteles con la palabra "Paz" y el lema "El sionismo no pasará", han criticado también al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con consignas "¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!".

La protestas se producen después de que durante la pasada madrugada fueran interceptados los barcos de la flotilla que avanzaba hacia Gaza y varios de los activistas hayan sido detenidos y, entre ellos, según el Ministerio de Exteriores israelí, hay 30 españoles.

Por otro lado, los manifestantes también acusan al Gobierno central, formado por PSOE y Sumar, de utilizar un "doble lenguaje" y le piden al presidente que, si de verdad considera que lo que ocurre en Gaza es "inaceptable", rompa inmediatamente relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel.