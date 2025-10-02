Bronca monumental por la flotilla: los diputados de Más Madrid tratan de impedir que se retire una bandera palestina

La izquierda madrileña ensayó este jueves, durante la sesión de control, en la Asamblea la bronca que horas después pretende trasladar a las calles de la capital. "Han asaltado la flotilla. ¡Todas a la calle!", reza la convocatoria que desde ayer por la noche difunde con profusión Más Madrid y Podemos a través de sus redes sociales.

Una semana más la situación en Gaza centró el debate en la Cámara de Vallecas, con una Manuela Bergerot que dejó totalmente orillada su pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la política fiscal de su Gobierno. "¿Está del lado de los que pasan hambre o de los genocidas que los están matando de hambre?", "¿está del lado de los 50 españoles secuestrados o de sus secuestradores?", planteó sobre la marcha la jefa de la oposición.

Y es que para la portavoz de Más Madrid "no hay nada más urgente" cada día que Gaza y retó a Isabel Díaz Ayuso a exigir la "liberación inmediata" de los "50 españoles secuestrados por Israel". Nada dijo, a pesar de que la presidenta se interesó por conocer su opinión al respeto, del español muerto en un ataque de Hamás en Jerusalén este mes de septiembre.

"Si la asamblea de facultad flotante pensara que Israel es un Estado genocida no habrían aparecido por allí ni locos", replicó después la jefa del Ejecutivo regional. "Pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine. Ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual, porque en el momento que se está intentando alcanzar la paz y que el mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para, ustedes no lo quieren porque no quieren la paz. Y ahora están intentando reventarlo por todos los medios. Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", replicó la presidenta haciendo referencia a la nueva ruptura que se ha producido en el seno del Gobierno de coalición con respecto al plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, y a la reunión de Más Madrid en Bilbao con los herederos políticos de ETA.

No quieren la paz porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta. pic.twitter.com/OURNe7To28 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 2, 2025

Pero la bronca llegó con la intervención del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. "Señora Bergerot, el mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo", espetó a la bancada de la formación de ultraizquierda. "Esta es una increíble misión humanitaria que ha rechazado todas las posibilidades de llevar a Gaza cuanto antes la ayuda, que se supone que llevan a bordo, porque el postureo del turismo bélico para Instagram es más importante para ustedes que cualquier ayuda, esto es todo propaganda", sentenció Pache.

Las protestas de Más Madrid fueron en aumento. Y es que suele imperar una máxima entre sus diputados: puño de hierro para sus adversarios, mandíbula de cristal cuando estos devuelven los ataques. El portavoz de los populares prosiguió. "Tenemos a Ada Colau, que es esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros bañándose en las calas de Menorca, de Ibiza, de las islas griegas y que si Israel tuviera realmente las ganas de hacer daño, en lugar de traerla a España, la dejaría en Gaza como alcaldesa".

Más Madrid es el único que no quiere la paz porque vive mejor en el conflicto pic.twitter.com/WNeyDLoXMY — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) October 2, 2025

"Señor Padilla, le llamo al orden", terció entonces el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. "Por favor, un momento, paren el tiempo. No puede ser, señores de Más Madrid, no han parado de hablar, ¡cállense de una vez! Le llamo al orden también a usted, señor Martínez Abarca", espetó Ossorio. "Pero vamos a ver, ¿qué les pasa?, ¿por qué están tan nerviosos hoy?", preguntó.

Pero las protestas no cesaron. "Continúo, aunque los señores de Hamás Madrid cuando hay una oportunidad para la paz se enfadan mucho", dijo Pache entre el aplauso de su bancada. "Hay un plan de paz de verdad porque está elaborado por Estados Unidos, que cuenta con el ok del gobierno de Israel, que cuenta con el ok de la Comisión Europea, que está avalado por los países árabes como Jordania"… Las protestas de Más Madrid hacían en este punto imposible que el popular continuara adelante con su intervención y la tensión fue in crescendo. "Es muy difícil hablar en estas condiciones, pero no me van a callar", lamentó Pache, que añadió: "¡Señor (Pablo) Padilla, es usted un impresentable pero no me va a callar!, ¡que se calle usted, que no tiene el uso de la palabra!, ¡es un impresentable que no quiere la paz, que solo quiere bronca!".

"Hasta los terroristas de Hamás están valorando el acuerdo de paz", añadió Pache. Todos menos Más Madrid. "¿Por qué no están de acuerdo los señores de Más Madrid con todo esto?", inquirió. "Ustedes viven mejor en el conflicto. Ustedes viven mejor mandando a una diputada a hacer el indio en un barquito para que se desvíe la atención sobre todas las cosas", dijo sobre la parlamentaria Jimena González, quien próximamente llegará en otra flotilla a aguas de Israel.

Con esto, y otras cuestiones, la izquierda quiere retirar el foco del "autócrata" que habita La Moncloa, "el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña, que sigue haciendo de las suyas". Pero "no nos van a despistar, el Partido Popular sigue así aquí siendo la alternativa para reconstruir España", concluyó Pache.

Cinco minutos de gritos, interrupciones, insultos y gesticulaciones amenazantes de Hamás Madrid hoy en el pleno. Han tenido que llamar a los servicios de la cámara y todo.

Esto no puede ser. Qué poca vergüenza. pic.twitter.com/PoCjJHKl5h — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) October 2, 2025

Al término de su intervención, tomó la palabra Bergerot, que apeló al artículo 114.3 del Reglamento. Quiso recriminar que el portavoz del PP les nombrara como "Hamás Madrid". Pero Ossorio no lo permitió. "No tiene la palabra", zanjó. En ese momento, pidió también retirar una bandera palestina que los de Más Madrid habían colocado sobre un escaño. "Que la bajen". "¡No!", gritaron desafiantes varias diputadas de esta formación, por lo que el presidente pidió a los servicios de la Cámara que lo hicieran. Estos se quedaron paralizados durante unos minutos. "¿Por qué no la quitan?, ¿tengo que levantarme yo?", se escuchó a Ossorio. Ante su insistencia, intentaron acceder al escaño pero los diputados de Más Madrid les impedían el paso. Finalmente pudo ser retirada. "Siento haberles puesto en esta situación, pero tenemos un Reglamento", se disculpó después Ossorio.