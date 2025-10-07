Derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid: los bomberos hallan sin vida a dos de los cuatro desaparecidos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado esta noche que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio este martes en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.

El alcalde, que ha llegado en torno a las 20:30 horas de Londres, desde donde tenía previsto regresar mañana tras su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales, ha afirmado que la búsqueda de los otros dos desaparecidos es una "tarea compleja". Al ser preguntado si hay esperanzas de encontrar a las dos personas desaparecidas con vida, ha admitido que es complicado.

Almeida ha precisado que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han encontrado el cadáver de una de las cuatro personas desaparecidas, un varón, y están a la espera de que llegue el juez para poder hacer el levantamiento formal del cadáver y poder realizar todas las pruebas.

Los bomberos también han localizado ya a otra víctima bajo los escombros y en estos momentos están desescombrando para poder llegar a esta persona, que todavía no se sabe con certeza si es un hombre o una mujer, según el alcalde. Y todavía faltan dos personas desaparecidas que aún no han encontrado dentro del edificio.

Almeida ha explicado que el dispositivo está formado por Bomberos y la Policía Municipal que está operando con drones y ha contado con la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación con la grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible, pero es "una tarea durísima".

Los bomberos están trabajando en gran medida manualmente, es decir, están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados.

"Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas", ha detallado el regidor.

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, ha asegurado que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas de que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que, a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja, donde estaba una de las personas que todavía no ha sido localizada.

"Se va a seguir trabajando incansablemente hasta que se encuentre a las dos personas que todavía siguen desaparecidas que presumiblemente están en el edificio", ha aseverado el alcalde, quien ha reconocido el "extraordinario" trabajo de los bomberos, "en unas circunstancias difíciles, en un edificio que se está apuntalando y que tiene una estructura también que hay que vigilar permanentemente para que no se produzca otro derrumbe".

Un edificio en obras en el nº4 de la calle Hileras

El suceso ha ocurrido en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasada la una de la tarde, cuando se han derrumbado varios forjados de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

El estruendo y el polvo han invadido la estrecha calle, según explican los vecinos, y en pocos minutos se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de los cuales ha sido trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultado contusionados leves, ha informado Emergencias Madrid.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros, lo que ha motivado la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble.

La Policía Municipal investiga ya el siniestro como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas. La zona permanece acordonada y varias calles entre la Puerta del Sol y Ópera están cortadas al tráfico y a los peatones.

Hasta el lugar se han desplazado casi de inmediato la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, entre otras personalidades.

En rehabilitación para convertirse en un hotel

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.

Según la información disponible en el portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio siniestrado, sito en el número 4 de la calle Hileras, y que anteriormente albergaba oficinas.

La empresa que ejecuta el proyecto se hace eco del mismo en su propia página web, donde detalla que se prevé instalar en el inmueble un hotel de cuatro estrellas, una vez concluidas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes".

Asimismo, en el portal del Ayuntamiento consta que, el pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.