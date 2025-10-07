Guías caninos y drones de la Policía buscan a personas atrapadas en el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Un edificio se ha derrumbado en el centro de Madrid, en la calle Hileras a la altura del número cuatro, muy cerca de Ópera. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar a varias personas que estarían atrapadas bajo los escombros. Según ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se trata de "alrededor de cuatro personas".

Los heridos ascienden por el momento a ocho personas, cuatro de ellas leves. En concreto, Samur Protección Civil ha atendido a varios obreros, de los que uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Otros dos presentan contusiones leves.

Los servicios de Emergencias trabajan en estos momentos en el lugar de los hechos, donde se encuentran 11 dotaciones Bomberos, asegurando la zona y buscando posibles desaparecidos, junto a equipos de Samur-Protección Civil, Policía Nacional y Municipal. Hasta allí se ha desplazado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra conociendo la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se ha habilitado junto al inmueble siniestrado.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Hasta las inmediaciones del derrumbe ha acudido también el equipo de Informativos de esRadio. Sobre los motivos del derrumbe, Carmen Arreaza asegura que "hay bastante hermetismo", desconociéndose hasta el momento por qué se ha producido. De hecho, añade, han situado a la prensa "bastante lejos del suceso".

Según han declarado a EFE los trabajadores de tiendas cercanas a la zona, se ha escuchado un "estruendo" y seguidamente ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.