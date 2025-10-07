El Ayuntamiento subasta iPhones y 65 MacBooks a precio de saldo

El Ayuntamiento de Madrid ha sacado a subasta un total de 550 dispositivos electrónicos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos. Tras pasar dos años sin ser reclamados, estos objetos tendrán una segunda vida y sus beneficios se incorporarán a los presupuestos en la Tesorería Municipal.

La subasta, que se realiza de forma online a través del portal Escrapalia.com, arranca este martes a las 17 horas y permanecerá activa hasta el 23 de octubre a las 12 horas. Para quienes prefieran ver el producto en persona, se ha habilitado un periodo de visitas presenciales entre el 13 y el 16 de octubre en un local del distrito de Carabanchel, específicamente en la calle Nicolás Morales 38.

La oferta se organiza en 138 lotes con precios que parten desde los 21 euros por un portátil. El lote más caro alcanza un precio de salida de 863 euros por un conjunto de 39 ordenadores. Antes de ser puestos a la venta, todos los dispositivos han sido sometidos a un proceso de borrado seguro de datos para cumplir con la ley.

Los portátiles son los grandes protagonistas de la subasta, sumando 420 unidades. Destaca la puja de 65 MacBooks de Apple, con unidades sueltas que parten desde los 40 euros o lotes de hasta 26 por 637 euros. El ordenador más caro de forma individual es un Surface Pro 3 con TFT táctil y 12 pulgadas por 89 euros.

Además, los interesados podrán encontrar 31 tabletas, lotes de teléfonos móviles desde 46 euros y cámaras de fotos. También se subasta un dron por apenas 28 euros y cámaras de acción GoPro desde 23 euros.

Por último, se ofertan 62 libros electrónicos, incluyendo Kindle de Amazon desde 23 euros, y 25 consolas de videojuegos. Entre ellas, quince unidades de la popular Nintendo Switch con un precio de salida de tan solo 25 euros.